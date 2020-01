Nordenham Deutschlands bester London Dry Gin kommt aus Nordenham. Es ist der Norgin von Birthe und Dirk Vowinkel. Das Paar geht mit seinem Norgin sogar noch ins Rennen um den Titel „Bester Gin der Welt“. Aber von vorn: Seit 2018 stellen Dirk und Birthe Vowinkel unter dem Namen Norgin die Spirituose nach ihrem eigenen Rezept her. Seine besondere Note wird dem Nordenhamer Gin durch das Salzwiesengewächs Queller verliehen.

Quälende Stunden

Vor einiger Zeit stieß Dirk Vowinkel auf den Wettbewerb um den „World Gin Award“. Das Paar bewarb sich in der Kategorie London Dry Gin. Am Mittwochabend sollten die Gewinner verkündet werden. Die Prämierung fand in London statt. „Ich war den ganzen Abend nicht ansprechbar“, sagt Birthe Vowinkel. Immer wieder checkte sie ihre E-Mails.

Um 21.45 Uhr kam die Nachricht. Norgin wurde als bester London Dry Gin Deutschlands ausgezeichnet. „Die Freude war unfassbar groß! Wir haben gar nicht damit gerechnet“, erzählt Birthe Vowinkel. „Natürlich tritt man an, um zu gewinnen, aber das ist unser erster Award, und wir sind erst seit gut einem Jahr auf dem Markt“, sagt sie.

Infos rund um Gin Hauptbestandteil eines jeden Gins ist Wacholder. Hinzu kommen meist Angelikawurzel, Veilchenwurzel, Kardamom und Sternanis. Das individuelle Rezept verraten die Nordenhamer natürlich nicht. Norgin enthält 18 Kräuter, die Botanicals. Eines der Wichtigsten ist Queller. Das Gewächs ist typisch für Salzwiesen wie den Langwarder Groden. Die Idee zum Gin kam den Vowinkels bei einem Spaziergang mit Hund Piotr durch den Langwarder Groden. Die Gin-Fans philosophierten darüber, ihren eigenen Gin mit Kräutern aus der Region herzustellen. Sie nahmen an einem Gin-Seminar teil und lernten, selbst Gin herzustellen. Schon da experimentierten sie mit Queller. „Der Brennmeister sagte: ,wenn ihr den nicht auf den Markt bringt, dann mach ich das’, das war für uns ein Schlüsselmoment“, sagt Birthe Vowinkel. Zur Herstellung des Norgins verwendet das Paar das Dampfinfusionsverfahren. Die Kräuter werden in einem Sieb, der über dem verdunstenden Alkohol im Kessel, der sogenannten Brennblase, hängt. Der Alkohol verdunstet, zieht durch den Korb und nimmt die Aromen der Kräuter auf. Norgin wird in einer Brennerei nahe Schwerin produziert. Für die Kategorie London Dry Gin gilt ein Reinheitsgebot. „Es ist der Gin, so wie er aus dem Destillierapparat kommt“, sagt Dirk Vowinkel. Anschließend dürfen keine Aromastoffe und höchstens 0,1 Gramm Zucker zugesetzt werden.

„Wir hatten schon von vielen Leuten gehört, dass wir einen tollen Gin machen, aber es ist natürlich ein schöner Ritterschlag“, freut sich Dirk Vowinkel. Und auch Sohn Daryn ist begeistert. Neben seiner Arbeit als Sozialassistent ist auch er in seiner Freizeit in das Familienunternehmen eingespannt.

Beim World Gin Award können die Teilnehmer verschiedene Auszeichnungen erreichen: Die Kategorien Bronze, Silber und Gold können mehrfach vergeben werden. Zusätzlich wird der Beste Gin des Landes ermittelt. Bei den deutschen Teilnehmern setzte sich der Nordenhamer Norgin als bester Gin gegen namhafte Konkurrenten wie Knut Hansen Dry Gin, die mit Gold gelabelt wurden, Elephant Gin (Silber), und Sweyn Gabelbart Gin (Bronze) durch.

Grandioser Start

Es sei ein grandioser Start ins Jahr, ist sich das Paar einig. Doch der Wettbewerb ist noch nicht vorbei. In der nächsten Runde testet die Jury nun die jeweils landesbesten Gins noch einmal. Hier treten die Vowinkels mit ihrem Norgin gegen die besten Gins aus 21 Ländern der Welt an. Am 27. Februar soll aus diesen Teilnehmern der Weltbeste Gin gekürt werden. Die Prämierung findet erneut in London statt.

Ob sie zu dieser Veranstaltung nach London fahren werden, können Dirk und Birthe Vowinkel noch nicht sagen. „Wir würden das natürlich schon gerne einmal mitmachen. Aber wir müssten uns extra frei nehmen und eigentlich gehen alle unsere Urlaubstage schon für Messebesuche drauf“, sagt Birthe Vowinkel. So oder so, sollte der Nordenhamer Norgin zum besten Gin der Welt gekürt werden, werden Familie Vowinkel und ihr Team das gebührend feiern. Gewinner sind sie in jedem Fall schon jetzt. „Den Etappensieg haben wir mit der Auszeichnung geschafft. Alles andere ist Bonus“, sagt Daryn Vowinkel.