Nordenham Die Leute reden viel, heißt es. Zum Anheizen der Gerüchteküche eignen sich Spekulationen über die mögliche Schließung von Gaststätten besonders gut. Was das bedeutet, hat die Familie Chikhi in den vergangenen Monaten intensiv erleben müssen. Die Betreiber der Weserterrassen hatten das Lokal am Nordenhamer Strand kaum eröffnet, da hieß es schon, dass sie bald wieder Schluss machen wollen. Dieser geschäftsschädigende Klatsch hat mittlerweile derart an Fahrt aufgenommen, dass die Chikhis sich gezwungen sehen, mit einer Klarstellung an die Öffentlichkeit zu gehen: „An den Gerüchten ist nichts dran“, sagt Abir Chikhi, „wir sind gerne hier und denken gar nicht daran, die Weserterrassen zu schließen.“

1978 gebaut Als Ersatz für die abgebrannte Strandhalle hatte die Stadt Nordenham 1978 die Weserterrassen errichten lassen. Zum Jahreswechsel 2017/18 trat die bisherige Betreiberin Gudrun Hennicke den Rückzug an. Sie verkaufte die Immobilie an das Unternehmen Thieling aus Augustgroden. Das Restaurant hat Firmeninhaber Björn Thieling an die Brauerei Krombacher vermietet, die es wiederum an die Familie Chikhi aus Brake verpachtet hat. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoption. Unter der Regie der neuen Betreiber wurden die Weserterrassen nach einer umfangreichen Modernisierung im Juli 2018 wiedereröffnet.

Abir Chikhi betreibt das Strandlokal seit dem Sommer 2018 gemeinsam mit ihren Schwestern Mariam und Jasmine. Zuvor hatte das Restaurant einige Monate leer gestanden. Die Bilanz für das erste Jahr fällt positiv aus: „Es ist top gelaufen“, sagt Abir Chikhi. Sie und ihre Schwestern hätten die Übernahme der Weserterrassen „nie bereut“. Die in Brake lebende Familie hat große Erfahrungen in der Gastronomie. Zusätzlich zu den Weserterrassen betreiben die Chikhis das Strandlokal Schöne Aussichten in Oberhammelwarden.

Anfangs nahmen die drei Schwestern es noch gelassen hin, als die ersten Gerüchte über den angeblichen Rückzug aus Nordenham die Runde machten. Aber das Gerede wurde mit der Zeit nicht weniger, sondern immer mehr. Bis zu fünf Anrufe am Tag bekommen die Chikhis mit der stets gleichen Frage: Stimmt es, dass die Weserterrassen bald wieder geschlossen werden? Und jedes Mal lautet die Antwort: Nein, natürlich nicht.

In den meisten Fällen geht es um die Planung von größeren Feiern und dabei um die Sorge, dass die Festlichkeiten womöglich ausfallen müssen, weil das Lokal an dem Wunschtermin leer stehen könne. „Alle Veranstaltungen findet wie vereinbart statt“, betont Abir Chikhi. Für 2020 sei das Terminbuch bereits gut gefüllt. Vermutlich wäre es noch voller, wenn die Schließungsgerüchte nicht aufgekommen wären.

Welchen Ursprung diese negativen Spekulationen haben, ist den Chikhis schleierhaft. „Wir können uns das nicht erklären“, sagt Abir Chikhi und wünscht sich nur eins: „Hoffentlich hat das jetzt ein Ende.“