Bauarbeiten führen zu Zugausfällen

Nordenham /Bremen Aufgrund von Bauarbeiten an den Gleisanlagen der Deutschen Bahn kommt es von Sonnabend, 29. September, bis Montag, Oktober, auf der Regio-S-Bahnlinie RS 4 zu Zugausfällen und veränderten Fahrtzeiten. Betroffen sind die Strecken zwischen Bremen und Hude sowie zwischen Hude und Nordenham. Die Nordwestbahn bietet einen Ersatzverkehr mit Bussen an.

Zwischen Bremen und Hude können die Züge in dem Zeitraum in beiden Richtungen nicht fahren. Wer nach Hude gelangen möchte, sollte auf die Linie RS 3 ausweichen. In Richtung Bremen können die Züge der RE 1, der RE 56 und der Intercity genutzt werden. Bei einigen Verbindungen stehen zudem Ersatzbusse bereit. Reisende von Hude in Richtung Nordenham sollten auf die späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten achten. Sie sind im Internet auf der Seite www.nordwestbahn.de/de/baustellen aufgeführt.