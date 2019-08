Brücke zur Strandallee gesperrt

Nordenham Die Brücke am Bahnhof zur Strandallee und zum Union-Pier ist ab Montag, 12. August, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Nordenham mit. Grund für die voraussichtlich vierwöchige Sperrung sind Unterhaltungsarbeiten an den Druckleitungen im Bereich des Deiches. Diese führen das Abwasser vom Pumpwerk am Union-Pier zur Kläranlage.

Die Arbeiten müssen bis Mitte September abgeschlossen sein, damit der Hochwasserschutz durch den Deich sichergestellt bleibt. Der Fußgänger- und Radfahrerverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen. Auch für Einsatz- und Rettungskräfte ist die Brücke weiterhin nutzbar. Der Anleger am Union-Pier und der Ruderclub sind über eine kurze Umleitung zu Fuß zu erreichen.

Auf der Strandallee kann es zwischen der Großensieler Straße und dem Pumpwerk am Union-Pier zu Verkehrsbehinderungen durch den An- und Abtransport von Baugeräten und -materialien kommen. Die Anliegergrundstücke bleiben aber jederzeit erreichbar.