Arbeitsmarktstatistik In Nordenham: Auch ohne Corona gibt es mehr Erwerbslose

Nordenham /Butjadingen /Stadland Dass die Corona-Krise erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt hat, steht außer Zweifel. Doch in der am Dienstag veröffentlichten März-Bilanz der Agentur für Arbeit in Nordenham spiegelt sich das noch nicht wider. Das hängt damit zusammen, dass sich die Statistikdaten auf den Stichtag 12. März beziehen. Da war die Schließung von Schulen und vielen Geschäften noch nicht erfolgt. Zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Pandemie geben die aufgelisteten Monatsdaten somit keinen Aufschluss.

Nach Angaben der Nordenhamer Agentur, die auch für die Gemeinden Butjadingen und Stadland zuständig ist, stieg die Zahl der Erwerbslosen im Kreisnorden bis Mitte März geringfügig auf 1488 (+3) an. Gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr fiel die Zunahme höher aus: Im März 2019 waren 1394 (-94) Arbeitslose bei der Nordenhamer Agentur gemeldet.

Entsprechend hat sich in der Jahresbetrachtung auch die Erwerbslosenquote erhöht. Von 6,7 Prozent im März vergangenen Jahres ist sie auf jetzt 7,1 geklettert. Gegenüber dem Vormonat hingegen blieb sie unverändert.

Bis zum Stichtag 12. März verzeichnete die Nordenhamer Agentur 268 neue Arbeitslosmeldungen. Gleichzeitig beendeten 266 Frauen und Männer ihre Erwerbslosigkeit.

Der Bestand an offenen Stellen im Norden der Wesermarsch ist gegenüber Februar mit 236 (-1) Jobangeboten nahezu gleich geblieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das allerdings 74 Arbeitsstellen weniger.

Zurzeit ist die Nachfrage nach Personal in den Bereichen Pflege, Lebensmitteleinzelhandel, Transportwesen, Lagerlogistik und Landwirtschaft besonders hoch.

Das Thema Kurzarbeit nimmt inzwischen immer mehr an Fahrt auf. Im Zuständigkeitsgebiet der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven haben bis zum vergangenen Freitag rund 4200 Betriebe Kurzarbeit angemeldet.