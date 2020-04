Weiter keine neuen Fälle im Norden der Wesermarsch

Nordenham /Butjadingen /Stadland Bereits am dritten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Infizierten im Kreisnorden unverändert geblieben. Dies hat das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch am Donnerstag mitgeteilt. Somit sind in Nordenham und Butjadingen weiterhin jeweils drei Fälle registriert, während in Stadland die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen bei vier liegt.

Insgesamt ist die Zahl der labortechnisch bestätigten Coronavirus-Infektionen im Landkreis Wesermarsch jedoch um zwei Fälle auf nunmehr 45 gestiegen. Von diesen 45 Patienten sind elf (+2) bereits wieder genesen. Zwei Infizierte müssen nach Angaben des Landkreises weiterhin stationär behandelt werden. Die restlichen werden ambulant in häuslicher Quarantäne betreut.