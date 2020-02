Nordenham In diesem Frühjahr soll ein weiterer Atomtransport über den Privathafen von Rhenus Midgard in Nordenham erfolgen. Mit dieser Information ist der Linken-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel aus Münster an die Öffentlichkeit gegangen. Demnach handelt es sich bei dem Material um hochradioaktive Abfälle aus deutschen Kernkraftwerken. Nach der Aufbereitung im britischen Sellafield müssen die Kernbrennstoffe entsprechend einer internationalen Vereinbarung zurück nach Deutschland gebracht werden. Bestimmungsort des bevorstehenden Transports, der nach Hubertus Zdebels Recherchen über Nordenham abgewickelt werden soll, ist das Zwischenlager in Biblis in Südhessen.

Eine offizielle Bestätigung für den Atomumschlag über Nordenham gibt es nicht. Kann es auch nicht geben, weil die Transportrouten und die Termine aus Sicherheitsgründen der Geheimhaltung unterliegen.

Keine Informationspflicht

Auf Nachfrage der NWZ hat der Sprecher der Kreisverwaltung in Brake, Martin Bolte, mitgeteilt, dass der Landkreis Wesermarsch „keine Kenntnisse von konkreten Terminen zur Durchführung derartiger Transporte“ habe. Die Genehmigung solcher Atomtransporte liege bei den für Atomrecht und Strahlenschutz zuständigen Behörden auf Bundes- und Landesebene. „Eine Informationspflicht von Seiten dieser Stellen gegenüber dem Landkreis Wesermarsch besteht nicht“, so der Pressesprecher. Daher würden im Regelfall weder im Vorfeld noch während der Umsetzung der Transporte Informationen auf kommunaler Ebene vorliegen.

Von Sellafield nach Biblis Genehmigungsbehörde für den Transport und die Zwischenlagerung von Atomabfällen ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Für die Aufbewahrung der deutschen Kernbrennstoffe, die im britischen Sellafield aufbereitet wurden, hat das BASE am 19. Dezember 2019 die Erlaubnis erteilt. Die Genehmigung für den Transport der hochradioaktiven Abfälle stellte die Behörde am 14. Februar dieses Jahres aus. Bestimmungsort der Kernbrennstoffe, die in Glaskokillen verpackt sind, ist das bundeseigene Zwischenlager in Biblis in Südhessen. Bei den Transport- und Lagerbehältern handelt es sich um Castoren des Typs HWA28M.

In der Vergangenheit hat es laut Martin Bolte schon mehrfach das Begehren gegeben, die betroffenen Kommunen mit Auskünften über den genauen Zeitpunkt der Atommülltransporte zu versorgen. Das sei aber vom Bundesamtes für Strahlenschutz und vom niedersächsischen Umweltministeriums stets mit Verweis auf die rechtlichen Bestimmungen abgelehnt worden.

„Ob für das laufende Jahr Transporte vorgesehen sind, die abweichend von der bisherigen Praxis in Bezug auf Information an die Kommunen und/oder die Bevölkerung, umgesetzt werden sollen, ist bisher nicht bekannt“, heißt es in einer Stellungnahme des Landkreises Wesermarsch.

Nach Angaben des Linken-Politikers Hubertus Zdebel, der im Bundestag dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit angehört, hat die vor wenigen Tagen erteilte Transportgenehmigung eine Gültigkeit von März bis Dezember 2020. Zuständig für die Castorbeförderung ist demnach die Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS).

Sechs Castorbehälter

Hubertus Zdebel verweist auf eine Mitteilung der GNS, nach der die Verladung der sechs Castorbehälter vom Schiff auf die Schiene in „einem deutschen Seehafen“ stattfinden soll. Dabei dürfte es sich seiner Einschätzung nach um Nordenham handeln. „Für derartige Transporte mit Plutonium und hochaktivem Atommüll ist in den letzten Jahren immer wieder der Hafen in Nordenham genutzt worden“, betont der Linken-Politiker. Auch die leeren, für die Befüllung in Sellafield bestimmten Castor-Behälter seien über die Unterweserstadt nach Großbritannien verschifft worden.

Laut Greenpeace Frankreich soll auf dem Seeweg von England nach Deutschland das Schiff „Oceanic Pintail“ zum Einsatz kommen. Heimathafen des Spezialfrachters ist Barrow in Furness, nahe der Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield.

• Bartsch stellt Fragen

Das ehemalige Linken-Stadtratsmitglied Thomas Bartsch will den Atommüll-Transport zum Thema im Wesermarsch-Kreistag machen. Der Nordenhamer hat Einwohnerfragen zur nächsten Sitzung des Kreistagsausschusses für Bauen, Kreisentwicklung, Landwirtschaft und Umwelt eingereicht. Der Aussschuss tagt am Dienstag, 25. Februar, ab 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Brake.

Thomas Bartsch betrachtet Atomtransporte als eine „Gefährdung für Mensch, Tier und Umwelt“. Derartige Beförderungen von radioaktiven Stoffen stellen seiner Meinung nach ein großes Sicherheitsrisiko dar, weil Terroranschläge und Unfälle nicht auszuschließen seien. In der Folge könnte eine erhebliche Strahlenbelastung freigesetzt werden. Thomas Bartsch fordert die Kreisverwaltung zu einem „öffentlichen Dialog“ mit der Bevölkerung auf. Er will unter anderem wissen, wie die Einwohner informiert werden und welche Schutzmaßnahmen vorgesehen sind.