Corona-Krise: „Nordenham bringt’s“ den Kunden bis vor die Tür

Nordenham Gewerkelt, bestellt und verpackt wird auch hinter den derzeit für die Kunden geschlossenen Türen der Einzelhändler und der Gastronomie: Viele Betriebe haben ihre bestehenden Serviceangebote ausgeweitet oder auch neue Dienstleistungen hinzugenommen, teilt Nordenham Marketing & Touristik (NMT) mit.

Online-Shops sind innerhalb von wenigen Tagen entstanden, neue kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten werden angeboten, viele Betriebe haben eine zweckgebundene Whatsapp-Nummer, und in den Sozialen Medien können sich Interessierte ganz bequem die aktuelle Frühjahrsmode aus den Nordenhamer Modehäusern anschauen.

NMT hat für seine Mitglieder ein eigenes Portal entwickelt. Auf www.nordenham.de können sich Interessierte unter „Nordenham bringt`s“ einen Überblick verschaffen, wer zum Beispiel noch regulär öffnet, weil das Warenangebot von der Schließung ausgenommen ist, wie die anderen Betriebe erreichbar sind und wo Waren bestellt werden können. Dann wird die neue Jeans nach der telefonischen Beratung von der Geschäftsinhaberin selbst zur Kundin gebracht, der gewünschte Blumenstrauß vom Floristen bei der Lieblingstante abgegeben und das Fässchen Bier vom Gastronomen vor die Tür gestellt. Hörgerätebatterien bringt der Akustiker selbst mit dem Fahrrad, die Weinberatung findet per Telefon oder E-Mail statt.

Gutscheine

Gutscheine sind darüber hinaus eine gute Möglichkeit, Handel und Gastronomie jetzt zu unterstützen, sagt NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff. „Oft kann man bei den Anbietern sogar Geld sparen, denn etliche Geschäfte und Restaurants bieten Gutscheine mit Rabatt an, die sofort eingelöst werden können, sobald die Türen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden dürfen.“

Ilona Tetzlaff wurde von der schnellen Entwicklung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus genauso überrascht wie die Geschäftswelt in Nordenham: „Ich bin mit der Allgemeinverfügung des Landkreises Wesermarsch in die Läden gegangen und habe aufgeklärt, da vielen noch gar nicht klar war, dass sie tatsächlich schließen müssen. Auch die nachfolgenden Wirrungen, zum Beispiel um die Wiedereröffnung der Baumärkte am vergangenen Wochenende, sorgten für Unruhe unter den Gewerbetreibenden. Es ist auch für mich nicht nachvollziehbar, dass sich Dutzende von Kunden in Super- und Baumärkten aufhalten dürfen und unsere meist kleinen Geschäfte müssen geschlossen bleiben, obwohl gerade sie mit Leichtigkeit Abstands- und Hygieneregeln erfüllen könnten.“ Umso mehr zollt sie der Entscheidung der Nordenhamer Blumenhändler Respekt, ihre Läden weiterhin geschlossen zu halten: „Das ist ein starkes Zeichen, denn auch sie kämpfen heute wie alle um ihr Überleben.“

Online-Präsenz

Begeistert ist die Citymanagerin von der regen Aktivität im Geschäftsleben, dass nun eben hinter den Kulissen abläuft: „Unsere Einzelhändler und Gastronomen sind einfallsreich und präsent, das sieht man jetzt umso mehr.“ Ilona Tetzlaff hofft, dass einiges davon auch nach der Corona-Krise Bestand hat – gerade was die Online-Präsenz und die Möglichkeiten der Bezahlung betrifft.

Ilona Tetzlaff richtet zudem einen dringenden Appell an die Nordenhamer: „Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Sie jetzt haben. Rufen Sie in Ihrem Lieblingsgeschäft oder -restaurant an, schreiben Sie eine E-Mail. Nutzen Sie die Gutscheine der Geschäfte oder auch unsere Nordenham-Gutscheine, um die Geschäftsinhaber zu unterstützen“.

Nordenham-Gutscheine können derzeit montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr telefonisch unter 04731/93640 oder per E-Mail an info@nordenham.net bestellt werden. Die Lieferung erfolgt kontaktlos zum Kunden gegen Barzahlung und unter strengster Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften. Gewerbebetriebe erhalten die Nordenham-Gutscheine wie üblich auf Rechnung.

Viele Nordenhamer Betriebe sind zudem auf anderen Plattformen vertreten, auf denen sich Kunden ebenfalls einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten von Bestellungen und Lieferungen verschaffen können. Für die Wesermarsch gibt es unter anderem die Internetseite www.wesermarsch-verbindet.de, auf der die Angebote des Landkreises gebündelt sind. Gewerbetreibende können sich auf dieser Seite kostenlos eintragen.