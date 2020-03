Corona-Krise: Soziale Kontakte auf das Notwendigste beschränken

Nordenham Der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth bittet die Einwohner der Unterweserstadt eindringlich, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. Hier sein Aufruf im Wortlaut:



Auch unsere Stadt ist von der weltweiten Corona-Krise betroffen: Unsere Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen, unsere Bäder und Sporthallen haben nicht mehr geöffnet, und viele Geschäfte mussten schließen. Auch das Rathaus steht für den Publikumsverkehr nicht mehr offen. Wir erleben derzeit eine Situation, wie wir sie vor kurzem noch nicht für möglich gehalten haben. Vieles, was uns selbstverständlich geworden ist, ist plötzlich in Frage gestellt. Wir spüren Einschränkungen unseres täglichen Lebens. Und: Niemand kann uns derzeit die Sicherheit geben, dass in zwei oder vier oder wie vielen Wochen auch immer wieder alles beim Alten sein wird. Ich weiß, dass gerade diese Ungewissheit viele Menschen belastet.

Wir stehen in einer Ausnahmesituation, die an unseren Grundfesten rüttelt und uns allen gemeinsam Härten abverlangt. Seien es die Großeltern, die ihre Enkel zurzeit nicht sehen können, die Gewerbetreibenden, die sorgenvoll in die Zukunft schauen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, um nur einige Beispiele zu nennen. Gerade für unsere Wirtschaft müssen den Ankündigungen der unbürokratischen Hilfe auch Taten folgen.

Im Vordergrund muss jetzt aber stehen, dass wir alle durch unser tägliches Verhalten dazu beitragen, dass die Corona-Epidemie an Geschwindigkeit verliert, damit unser sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stößt.

Ich appelliere daher eindringlich an Sie, Ihr tägliches Tun und Handeln ganz bewusst zu hinterfragen und insbesondere Ihre sozialen Kontakte, so schmerzlich dies auch sein mag, auf das Notwendigste zu beschränken. Nur dies wird uns nach jetzigem Stand helfen können. Bitte halten Sie sich daher an die Empfehlungen und an die Verbote, die unser öffentliches Leben betreffen. Bitte halten Sie Abstand. Dies ist praktizierte Solidarität – genauso wie der Verzicht auf „Hamsterkäufe“, denn unsere Lebensmittelversorgung ist sicher gestellt.

Nordenham ist eine Stadt, deren Gemeinwesen gerade auch durch das Zusammenkommen von Menschen zu den unterschiedlichsten Anlässen lebt. Ob im Sportverein, in unseren sozialen und kulturellen Einrichtungen oder am Strand, wo sich viele Jugendliche treffen: Nähe und Vertrautheit sind unsere Stärken. Wir müssen nun dieses Gemeinwesen und damit uns schützen, indem wir gerade auf diese Nähe so weit wie möglich verzichten.

Im Namen von Rat und Verwaltung unserer Stadt danke ich all denjenigen, die mit dieser und in dieser Situation verantwortungsbewusst und achtsam umgehen. Mein besonderer Dank gilt allen Kräften im Gesundheitsdienst, die schon jetzt vieles leisten, denen aber künftig möglicherweise noch mehr abverlangt werden wird. Er gilt den Beschäftigten in den Supermärkten, die für volle Regale sorgen, denjenigen, die unkonventionelle Hilfsaktionen organisieren, aber auch ganz einfach denjenigen, die ein freundliches Wort für die Menschen haben, die gerade jetzt unter Einsamkeit leiden.

Ich bin mir sicher, dass wir diese große Herausforderung gemeinsam bestehen werden, und wünsche Ihnen von ganzem Herzen Kraft und vor allem Gesundheit. Geben wir alle aufeinander Acht!