Nordenham Im ersten Stock gleich neben der großen Montagehalle befindet sich einer von zwei Vorführräumen der Firma Abacus Electronics. Hier stehen die Lautsprecher für gehobene Ansprüche. Wenn Hanno Sonder sie vorführt, dann beginnen in der Regel nicht nur die Augen der Kunden zu leuchten. Auch der 34-jährige Juniorchef selbst kann seine Begeisterung nicht verbergen, auch wenn sie sich eher in bescheidenem Stolz äußert. Wer die Augen schließt und dem Schlagzeugsolo zuhört, das Hanno Sonder über ein Paar Kugelwellenhörner abspielt, glaubt, mittendrin zu sein in einem Live Konzert. Aber egal ob er den Rolls Royce, die Concerto Grosso für 14 900 Euro das Paar, zum Klingen bringt oder den Volkswagen, die C-Box 3 für 590 Euro, – der gute Ton hinterlässt quer durch alle Preisklassen ein staunendes Publikum.

Seit 35 Jahren

Hinter den Mauern des alten Postgebäudes an der Bahnhofstraße werkeln und tüfteln sie am guten Sound. Seit 35 Jahren gibt es die Firma Abacus. Der Name ist in Nordenham längst nicht jedem bekannt. Hi-Fi-Liebhaber in Deutschland und im europäischen Ausland aber schnalzen mit der Zunge, wenn sie ihn hören. Viele Fans und Freunde der Firma werden am kommenden Wochenende Gelegenheit haben, Klangerlebnisse der besonderen Art zu genießen. Wie in jedem Jahr lädt das Nordenhamer Unternehmen zur Hausmesse ABACon ein. Am Freitag, 26. Oktober, ab 13 Uhr, am Samstag von 9 bis mindestens 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr dreht sich an der Bahnhofstraße 39a alles um den guten Sound. Dazu gibt’s Spießbraten und die „weltbesten Matjesbrötchen“, wie Geschäftsführer Karl-Heinz Sonder versichert. Zu den Höhepunkten gehört ein Live-Konzert mit dem Boogie-Woogie-Pianisten Frank Muschalle, der am Samstagnachmittag in der Montagehalle auftritt.

Die Aktiv-Lautsprecher, die Abacus seit 35 Jahren entwickelt, genießen in der Audio-Szene vor allem deshalb einen so guten Ruf, weil die Verstärker über eine Schaltungstechnik verfügen, die bis heute als revolutionär gilt. Hanno Sonder, der in Oldenburg Physik mit Schwerpunkt Akustik studiert hat, verwendet gerne eine Metapher, um zu erklären, wie der Verstärker den Lautsprecher antreibt: „Stellen Sie sich vor, ein Lastwagen muss bei böigem Wind über eine schmale Brücke fahren. Bei der konventionellen Technik wird der Lastwagen mit tonnenweise Sandsäcken befüllt, um stabil zu bleiben. Wir haben dagegen einen Spurassistenten entwickelt, der so schnell und präzise arbeitet, dass man ihn gar nicht bemerkt.“

Wenn es um die Anfänge der Firma geht, die in den ersten Jahren noch Audio Pro Deutschland hieß, fällt immer wieder der Name Jochen Rieder. An einem Abend im Spätherbst 1983 bekam Karl-Heinz Sonder einen Anruf von dem Freiburger Elektromechaniker. Der erzählte ihm, er habe einen Verstärker erfunden, der alles andere in den Schatten stellt. Als der Mann von jener Schaltungstechnik erzählte, mit der sich der Nordenhamer selbst schon beschäftigt, sie aber nie zum Laufen gebracht hatte, wurde Karl-Heinz Sonder hellhörig. Er kaufte dem Mann das Patent ab und legte damit den Grundstein für die Firma Abacus.

Im Schatten der Branchenriesen fühlt sich die Nordenhamer Klangschmiede seitdem pudelwohl. Zusammen mit zwölf festen Mitarbeitern produzieren Vater und Sohn in erster Linie Aktiv-Lautsprecher. Das sind Lautsprecher, bei denen der Verstärker eingebaut ist. Sie bilden eine Einheit. Passiv-Lautsprecher machen nach Meinung von Hanno Sonder keinen Sinn. „Das ist so, als würde man ein Auto kaufen und sich anschließend einen Motor dafür aussuchen.“ Auch andere Hifi-Geräte wie zum Beispiel Netzwerk-Streamer werden bei Abacus in Handarbeit hergestellt. Vielleicht schon im nächsten Jahr wird es Multi-Room-Lautsprecher und eine Soundbar aus dem Hause Abacus geben.

Aufgabenteilung

Während sich Karl-Heinz Sonder weitgehend um den Vertrieb kümmert, ist sein Sohn vor allem mit der Produktentwicklung beschäftigt. Beide haben dabei eine klare Maxime, die Karl-Heinz Sonder gerne auf den Punkt bringt: „Voodoo gibt’s bei uns nicht, alles ist reine Physik.“ Der 73-Jährige hält nichts von Schnickschnack, von Märchen, Wundern und Philosophien. „Audio-Produkte werden auf rein physikalischer Grundlage entwickelt“, sagt er. Diese Bodenständigkeit steht aber nicht im Widerspruch zur Leidenschaft für guten Klang, die den gelernten Radio- und Fernsehtechniker und Elektrotechnik-Ingenieur bis heute antreibt. So wie sein Sohn Hanno brennt auch Karl-Heinz Sonder für gute Audiotechnik. Und trotz seiner 73 Jahre hat er bisher noch keinen Gedanken ans Aufhören verschwendet.

Wer an der Messe ABACon teilnehmen möchte, kann sich unter Telefon 04731/5088 anmelden oder das Anmeldeformular auf der Internetseite www.abacus-electronics.de nutzen.