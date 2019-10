Nordenham Ob Handtaschen, Vasen oder Porzellanteller: Im „Haus der Geschenke“ in der Bahnhofsstraße wurden Suchende stets fündig. Doch nach 46 Jahren hat sich Inhaberin Barbara Techt für den Ruhestand entschieden. Der Abschied fällt der 70-Jährigen nicht leicht. „Ich verlasse meinen Laden mit mindestens einem weinenden Auge“, betont die Geschäftsführerin. Im jungen Alter von 23 Jahren eröffnete die gebürtige Brakerin ihren Laden in Nordenham.

Anregung von Eltern

Das Geschäftsmodell hatte sie sich damals von ihren Eltern abgeschaut, die einen ähnlichen Laden in Brake führten. Damals lag der Fokus auf Porzellan und Glas. „Die Leute haben einfach mehr gesammelt als heute“, erklärt Barbara Techt. Als die Sammellust der Kunden stetig nachließ, passte die innovative Unternehmerin ihr Ladenkonzept entsprechend an. Neben Porzellan und Glas zogen Dekoartikel und Accessoires in sämtlichen Formen und Farben in das Geschäft ein. Und dieses Konzept ging auf.

Mittlerweile blickt Barbara Techt auf stolze 46 Jahre zurück. Besonders ihren treuen Stammkunden wird die 70-Jährige fehlen. Immer wieder bekam sie den Satz zu hören: „Machen Sie bitte weiter.“ Das macht es für die Inhaberin umso schwerer, ihren Laden aufzugeben. Die Kunden schätzten stets das vielfältige und qualitativ hochwertige Angebot. Aus dem wird sich die 70-Jährige auch das eine oder andere Erinnerungsstück mitnehmen.

Der Grund für ihren Schritt in den Ruhestand ist einleuchtend. „Mein Mann ist 81 Jahre alt und wenn wir noch etwas erleben wollen, dann jetzt“, erläutert sie. Gemeinsam möchte das Ehepaar mit dem Wohnwagen durch Europa reisen.

Schon im Frühjahr nächsten Jahres soll es in den Süden gehen. Im Herbst 2020 möchte sich Barbara Techt dann noch einen Kindheitstraum erfüllen. „Wir fahren nach Polen und ich hoffe, dass ich dort einen echten Bernstein finde.“

Nachfolge ungewiss

Abgesehen vom Reisen möchte sich die 70-Jährige zudem mehr Zeit zum Lesen und Kochen nehmen. Ansonsten lässt sie den restlichen Lebensabend entspannt auf sich zukommen. „Ich gucke mir das Ganze mal an“, lacht sie. Für ihren ersten Tag in Pension hat sich Barbara Techt bisher nur eins vorgenommen: „Erstmal werde ich gemütlich frühstücken.“

Das Wohnhaus hinter dem Geschäft haben Barbara Techt und ihr Mann bereits verkauft. Sie ziehen auf die andere Weserseite. Wie es mit dem Geschäft in der Bahnhofsstraße weitergeht, bleibt zunächst unklar. Interesse an dem Laden wurde jedoch bereits bekundet.