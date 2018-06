Nazif Mutu betreibt in der Fußgängerzone ein Burger-Restaurant Nazif Mutu betreibt in der Fußgängerzone ein Burger-Restaurant

Was kommt dabei heraus, wenn sich ein Chemikant und eine Friseurmeister zusammentun? Die Antwort liegt nicht unbedingt auf der Hand, doch im Fall von Nazif Mutu, der hauptberuflich in der Nordenhamer Zinkhütte arbeitet, und Zinnur Sahin, der in Nordenham zwei Friseursalons betreibt, ist es ein kleines, aber feines Burger-Restaurant. Im nördlichen Abschnitt der Fußgängerzone haben die beiden im April dieses Jahres Samu Burger and more eröffnet. Von der Idee bis Umsetzung seien gerade einmal vier Monate vergangen, berichtet Nazif Mutu, der nach eigenen Angaben auf frische Produkte aus der Region setzt. Den Laden, in dem früher ein chinesisches Restaurant untergebracht war, hat er saniert und ihm eine Art modernes Vintage-Outfit verpasst.