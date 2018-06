Nordenham Natürlich lässt sich das Licht im Laden von Rainer Woge und Martin Hesse per Sprachsteuerung bedienen. Schließlich handeln die beiden Nordenhamer mit den Produkten, die aus den eigenen vier Wänden ein sogenanntes Smart Home machen. Hausautomation ist der deutsche Begriff für eine Idee, von der die beiden so überzeugt sind, dass sie in Nordenham einen Laden für Smart-Home-Geräte aufmachen. Den ersten in der Wesermarsch, wie sie betonen. Standort ist das nördliche Ende der Fußgängerzone. An diesem Samstag, 9. Juni, ist Eröffnung. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr gibt es einen Sektempfang, Kaffee und Kuchen und „viele interessante Gespräche“, wie Rainer Woge hofft.

Der 45-Jährige ist in Nordenham kein Unbekannter. 2014 und 2015 war er Mitveranstalter eines großen Elektro-Festivals in Einswarden. Der gelernte Elektriker arbeitet seit langer Zeit im Marketing- und IT-Bereich. Ende 2015 hat er zusammen mit dem Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Martin Hesse, die Firma Creationx gegründet. Seitdem haben die beiden den Verkauf von Smart-Home-Komponenten im Internet zu ihrem Hauptgeschäftsfeld gemacht.

Dass Rainer Woge und Martin Hesse nun auch einen stationären Handel aufziehen wollen, hat unter anderem Platzgründe. Bisher haben die beiden in einem Anbau bei Rainer Woge zu Hause in Einswarden gearbeitet. „Das Lager ist aber zuletzt aus allen Nähten geplatzt. Ich musste sogar das Gästezimmer in Beschlag nehmen“, erzählt Rainer Woge.

So reifte die Idee, sich als Ergänzung zum Online-Handel in der Innenstadt niederzulassen, was auch eine direktere Beratung der Kunden ermöglicht. Bei der Suche nach einem geeigneten und bezahlbaren Mietobjekt sind die Jung-Unternehmer an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Hafenstraße fündig geworden.

Neuer Fußboden, neue Decken, neue Fassade, neue Elektrik – Rainer Woge und Martin Hesse haben seit Januar viel Arbeit investiert, um ihren Laden und ihr Büro herzurichten. Hier wollen sie ab Samstag ihre Produkte verkaufen. Hier wollen sie künftig aber auch Workshops für alle Smart-Home-Interessierten anbieten.

Die beiden Unternehmer haben die Erfahrung gemacht, dass die Smart-Home-Technik, die unter anderem für eine effizientere Energienutzung eingesetzt wird, immer mehr nachgefragt wird. Und sie freuen sich darüber, dass nicht nur junge Menschen dieser neuen Technik gegenüber aufgeschlossen sind. „Zu unseren Kunden gehört vorwiegend die Generation 40 plus“, sagt Rainer Woge, „unser ältester Kunde ist 70 Jahre.“ Martin Hesse sieht beim Thema Smart Home noch viel Entwicklungspotenzial. Er ist überzeugt davon, dass es in zehn Jahren kaum noch Neubauten ohne Smart-Home-Technik geben wird.

Auf You Tube haben die beiden Jung-Unternehmer ein gutes Dutzend Videos veröffentlicht, in denen sie verschiedene Smart-Home-Komponenten testen und von ihren Erfahrungen berichten, Rainer Woge erzählt, dass diese Videos insgesamt schon 350 000 Mal angeklickt worden sind.