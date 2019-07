Nordenham Die Temperaturen im Norden sind in der vergangenen Woche in Rekordhöhen gestiegen. Macht sich das im Eiscafé bemerkbar? Vor allem zeigt es sich durch leere Stühle am Nachmittag: „Wenn es richtig heiß ist, kommen die Leute nicht nachmittags, dafür aber abends“, erzählt Yvonne Foltram, die im Eis-Café Teo am Marktplatz arbeitet. Am Tag sei es den meisten dann einfach zu warm. Dafür verlegen viele Gäste an sehr heißen Tagen ihren Eisgenuss in die Abendstunden. Da das Eiscafé von März bis Oktober täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet ist, ist das kein Problem. An etwa 16 Tischen können sie es sich draußen bequem machen und sich die kalten Speisen schmecken lassen.

Gerne nutzen das Hanni Ebert und ihre Tochter An-drea Smerling. Sie sind Stammgäste in der Eisdiele, denn sie wohnen gleich nebenan. Hanni Ebert isst am liebsten Walnuss-, Mokka- und Zitroneneis. „Und Sahne“, fügt sie zwinkernd hinzu. Ihre Tochter bevorzugt Haselnuss, Walnuss und Mokka.

Die beiden und alle anderen Eisesser können hier aus 28 Sorten wählen, alle aus eigener Herstellung. Das Eiscafé Teo gehöre als Familienunternehmen zu dem in der Braker Fußgängerzone, sagt Yvonne Foltram. Das Eis werde täglich aus Brake geliefert, wo es nach traditionellen Rezepten ohne Konservierungsstoffe zubereitet werde. Daher gebe es auch nur die klassischen Sorten: „Selbstgemachtes von früher“, sagt Yvonne Foltram.

Ab und zu gibt es aber auch mal neue Geschmacksrichtungen: Seit dem vorigen Jahr ist die Sorte Zartbitterschokolade im Sortiment, die bei den Gästen gut ankommt.

Den „Nussknacker“-Becher bestellt Johanna Gust fast immer, ihr Mann Helmut legt sich nicht fest: „Ich esse immer mal was anderes“, erzählt er.

Lothar Joost nimmt gerne den Früchtebecher und trinkt danach einen Cappuccino. Die Temperaturen spielen für ihn allerdings keine Rolle: „Ich esse immer Eis.“

Bei hohen Temperaturen wird viel Fruchteis bestellt, erzählt Yvonne Foltram, außerdem Eiskaffee, Eisschokolade, Flipper (Orangensaft mit zwei Kugeln Vanilleeis) – alles, was erfrischt. Auch schon am Morgen wird dann häufig statt heißem Kaffee lieber die eisgekühlte Variante getrunken. Die Joghurt-Eisbecher sind – neben dem Dauerbrenner Spaghetti-Eis – ebenfalls sehr beliebt bei warmem Wetter.

Natürlich sei im Sommer bei hohen Temperaturen generell mehr los. Allerdings wirkten sich die Sommerferien nicht erheblich aufs Geschäft aus. „Klar kommen jetzt viele auch von weiter weg“, meint Yvonne Foltram, aber andererseits seien viele Nordenhamer im Urlaub. So merkt sie keinen außergewöhnlich großen Ansturm, aber gut gefüllt sind die Plätze dennoch.

Und welche Sorte isst sie selbst am liebsten? „Joghurt und Bitterschokolade, aber nur zusammen“, lacht Yvonne Foltram. „Oder Eierlikör.“