Von Stromern, Hybriden und Verbrennern

Der Anteil der strombetriebenen Fahrzeuge im Landkreis Wesermarsch ist bescheiden und steigt nur allmählich an. Das geht aus der Statistik der Zulassungsstelle hervor. Die dort gemeldeten Elektroautos sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt.

Reiner Stromantrieb mit Batterie: Die Energie für den Elektromotor stammt ausschließlich aus einer Batterie, die über das Stromnetz aufgeladen wird.

Hybridantrieb (Benzin oder Diesel): Hybridfahrzeuge verfügen sowohl über ein elektrisches als auch über ein konventionelles Antriebssystem. Sie sind mit einem Elektro- und mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet. Die Aufladung der Batterie, die auch Bremsenergie speichert, erfolgt beim Fahren.

Plug-in-Hybrid: Bei dieser Antriebstechnik kann die Batterie zusätzlich über das Stromnetz aufgeladen werden. Der Gesamtbestand an Kraftfahrzeugen in der Wesermarsch nimmt zu. Ende 2015 waren 76 893 Fahrzeuge bei der Zulassungsstelle in Brake gemeldet, darunter 36 569 mit Benzin- und 24 395 mit Dieselmotor. 2016 waren es 78 463 Fahrzeuge, darunter 36 695 mit Benzin- und 25 466 mit Dieselmotor. Zum 31. Dezember 2017 ist der Bestand auf 79 987 Fahrzeuge gestiegen, darunter 37 060 mit Benzin- und 26 159 mit Dieselmotor.