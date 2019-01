Nordenham Immer mehr Vereine haben Mühe, ehrenamtliche Posten zu besetzen und freiwillige Helfer zu finden. Gesellschaftliches Engagement hat in der heutigen Zeit einen besonderen Stellenwert, weil es zu einem raren Gut geworden ist. Umso wichtiger ist es, die Leistungen aller Menschen zu würdigen, die sich unentgeltlich für die Gemeinschaft einsetzen.

Vor diesem Hintergrund haben die Nordwest-Zeitung und die Oldenburgische Landesbank die Aktion „Mensch des Jahres“ ins Leben gerufen. Beispielhaft für viele andere Ehrenamtler werden dabei Bürger ausgezeichnet, die sich in Nordenham auf vorbildliche Weise engagieren, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Ab sofort besteht die Möglichkeit, Kandidaten für die Titel „Frau des Jahres“ und „Mann des Jahres“ in Nordenham zu benennen. NWZ und OLB hoffen, dass wieder viele Vorschläge zusammenkommen.

Ehrenamtlich engagierte Bürger helfen Bedürftigen in Notlagen, stehen Menschen bei den Problemen des Alltags zur Seite oder setzen sich in einem Verein für das Gemeinwohl ein. Für den Ehrenamtspreis kommen Frauen und Männer in Betracht, die in 2018 oder schon über einen längeren Zeitraum etwas Außergewöhnliches auf sozialer Ebene geleistet haben. Nachbarschaftshilfe gehört ebenso dazu wie die Rettung eines in Gefahr geratenen Menschen oder die Mitarbeit bei Kinder- und Jugendprojekten, in Vereinen, Hilfseinrichtungen oder in der Seniorenbetreuung.

Einsendeschluss für die Vorschläge ist am Dienstag, 5. Februar. Eine Jury unter dem Vorsitz von Bürgermeister Carsten Seyfarth entscheidet dann, wer die Nordenhamerin und der Nordenhamer des Jahres 2018 sind. Voraussetzung ist, dass die Kandidaten aus Nordenham kommen beziehungsweise ihr Ehrenamt in Nordenham ausüben.

Bei einem Empfang, der am Sonnabend, 23. Februar, mit geladenen Gästen aus allen gesellschaftlichen Bereichen im Güterschuppen des Theaters Fatale an der Müllerstraße stattfindet, erhalten die Menschen des Jahres ihre Auszeichnungen. Sie bekommen eine hochwertige Ehrennadel in Gestalt des Nordenhamer Leuchtturms und einen Geldpreis.

• Wer sich mit einem Vorschlag an der Wahl zu den Menschen des Jahres 2018 in Nordenham beteiligen möchte, kann diesen mit allen Angaben direkt zur Redaktion Nordenham an der Bahnhofstraße 31 bringen. Vorschläge werden auch telefonisch unter 04731/99882201 angenommen oder per E-Mail an red.nordenham@nwzmedien.de. Einsendeschluss ist am Dienstag, 5. Februar.