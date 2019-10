Neun Container-Standorte in der Stadt

An diesen neun Standorten im Stadtgebiet werden Laub-Container aufgestellt: Achternstraße in Blexen, Marktplatz in Einswarden, Wilhelm-Hauff-Straße in Friedrich-August-Hütte, Feuerwehrhaus in Phiesewarden, beim alten Klärwerk in Abbehausen, bei der Turnhalle in Esenshamm, auf dem Parkplatz am Friedeburgpark in Atens, am Lutherplatz in der Innenstadt und beim Bauhof an der Hansingstraße.

Beim Bauhof (Hansingstraße 89) sind bereits zwei Container aufgestellt. Sie können bis 22. November genutzt werden. Auch hier darf jedoch lediglich Laub von städtischen Bäumen entsorgt werden und kein Gartenabfall und kein Hausmüll.

Zur Verfügung stehen die übrigen Container im Stadtgebiet von Montag, 21. Oktober, bis einschließlich Freitag, 25. Oktober, sowie von Montag, 18. November, bis einschließlich Freitag, 22. November.