Nordenham Eine Kürzung der freiwilligen Leistungen kommt für den Bürgermeister nicht in Betracht. Auch die Schließung öffentlicher Einrichtungen möchte er vermeiden. Daher sieht Carsten Seyfarth nur zwei Möglichkeiten, um die Finanznot der Stadt Nordenham zu lindern: Er will die allgemeinen Ausgaben pauschal um 10 Prozent zusammenstreichen und den Bürgern höhere Steuern abverlangen. Das sind die Kernpunkte des Entwurfs für den Doppelhaushalt der Jahre 2020/21. Besonders die von der Stadtverwaltung empfohlene Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dürfte für heiße Diskussionen in den politischen Gremien sorgen. Der Finanzausschuss des Stadtrates befasst sich am Mittwoch, 27. November, mit den Sparvorschlägen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 14 Uhr im Ratssaal.

• Die Ausgangslage

Die unerwarteten Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen haben der Stadt Nordenham die Finanzkalkulation kräftig verhagelt. Anstatt der erhofften 17,3 Millionen Euro fließen in diesem Jahr nur 12,1 Millionen Euro aus dieser Steuersparte aufs Stadtkonto. Das hat zur Folge, dass sich im Haushaltsabschluss 2019 ein Minus von rund 2,6 Millionen Euro abzeichnet. Ursprünglich war die Stadt von einem Überschuss in Höhe von etwa 500 000 Euro ausgegangen.

• Der Sparzwang

Finanzamt legt den Steuermesswert fest Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgelegte Steuermesswert einer Immobilie. Dieser Wert liegt bei den meisten Grundstücken in Nordenham unter 100. Er wird zur Ermittlung der im Jahr zu zahlenden Steuer mit dem von der Kommune festgelegten Hebesatz multipliziert. Ein Beispiel für die Auswirkungen der geplanten Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes A von 450 auf 490 Punkte: Der Eigentümer eines 1965 errichteten Einfamilienhauses in südlicher Innenstadtlage muss mit Mehrkosten von 4,50 Euro im Monat rechnen. Die Grundsteuer A gilt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die Grundsteuer B für die meisten anderen Grundstücke.

Die roten Zahlen machen es erforderlich, dass die Stadt Nordenham für die nächsten Jahre ein Haushaltskonsolidierungskonzept zusammenstellt. Ein solches Sparpaket muss die Stadt der Kommunalaufsicht vorlegen, um den Haushaltsplan genehmigt zu bekommen. Zudem hat die Kommunalaufsicht angeordnet, dass die hoch verschuldete Stadt Nordenham nicht mehr als 900 000 Euro an Krediten im Jahr aufnehmen darf. Das schränkt den Spielraum für Investitionen erheblich ein.

• Die Konsequenzen

Ausgaben verringern, Einnahmen verbessern: Mit diesen Maßnahmen will die Stadtverwaltung gegensteuern. „Das macht alles andere als Spaß“, sagt Bürgermeister Carsten Seyfarth, der aufgrund der akuten Misere bereits im September eine Haushaltssperre verhängt hatte.

• Die Ausgaben

Die Stadtverwaltung will sich selbst eine pauschale Ausgabenkürzung um 10 Prozent auferlegen. Löhne und Gehälter sowie vertragliche Verpflichtungen sind davon nicht betroffen. Den Spareffekt hat Kämmereichef Harri Kühn auf jeweils rund 920 000 Euro in den Jahren 2020/21 hochgerechnet. Auswirken wird sich diese Rotstiftmaßnahme vor allem auf die Unterhaltung von Gebäuden und Verkehrsflächen.

• Die Grundsteuern

Die meisten Immobilieneigentümer in Nordenham zahlen die Grundsteuer B, während der Anteil der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe eher gering ist. Die Stadtverwaltung schlägt für die Grundsteuer B eine Aufstockung des Hebesatzes von 450 auf 490 Punkte vor. Damit ließen sich etwa 500 000 Euro an Mehreinnahmen im Jahr erzielen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A soll von 420 auf 490 Punkte steigen. Dadurch könnte die Stadt etwa 28 000 Euro mehr im Jahr einnehmen. Mit einem Steuerhebesatz von 490 Punkten würde die Stadt Nordenham im Landesvergleich im oberen Bereich liegen.

• Die Gewerbesteuer

Wichtigste Geldquelle der Stadt ist die von den Betrieben aufzubringende Gewerbesteuer. Das Aufkommen ist starken Schwankungen ausgesetzt und lässt sich von der Kämmerei schwer kalkulieren. Den Hebesatz für die Gewerbesteuer will die Verwaltung von 420 auf 460 Punkte erhöhen. Das zu erwartende Plus bei den Einnahmen beziffert die Kämmerei mit rund 1,2 Millionen Euro im Jahr.

• Die Sonderzahlungen

Zur Besserung der Finanzlage plant die Verwaltung auch Extrazahlungen von der Gemeinnützigen Nordenhamer Siedlungsgesellschaft (GNSG) ein, deren mit Abstand größte Anteilseignerin die Stadt Nordenham ist. In den Jahren 2020/21 soll die GNSG jeweils Sonderausausschüttungen in Höhe von 300 000 Euro auszahlen.

• Die Investitionen

Weil Ebbe in der Kasse ist und die Kommunalaufsicht die Kreditaufnahme gedeckelt hat, muss die Stadt bei einigen Investitionen den Rotstift ansetzen. Im Entwurf der Verwaltung sind der Bau eines Feuerwehrhauses in Abbehauses, die neue Wasserrutsche im Störtebekerbad, die Errichtung eines Buswendeplatzes vor der Grundschule Friedrich-August-Hütte sowie der Ausbau der Körnerstraße und der Viktoriastraße nicht mehr berücksichtigt. Für die plante Anschaffung von neuen Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof ist eine Leasing-Finanzierung vorgesehen.