Fledermaus-Exkursion In Nordenham: Die größten Probleme bereitet der Mensch

Nordenham Der Himmel im Westen leuchtet rot, die Wasseroberfläche ist spiegelglatt, gelegentlich schneidet der durchdringende Ruf einer Nilgans durch den Sommerabend. Rund 40 Naturinteressierte haben sich im Seenpark I in Blexersande versammelt, um sich von Klaus Meyer mitnehmen zu lassen in die Welt der Fledermäuse. Bei der Exkursion handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung des Naturschutzvereins und des Naturschutzbundes Nordenham-Butjadingen.

Klaus Meyer ist in der Wesermarsch Landschaftswart für Fledermäuse. Das heißt: Hat irgendjemand ein Anliegen in Sachen Fledermäuse, kann man sich an ihn wenden. Er teilt sich die Aufgabe mit Finn Tode.

Jagd in der Dunkelheit

Fledermäuse jagen im Dunkeln. Man muss in der Dämmerung schon genau hinschauen, um sie zu sehen. Die eine oder andere huscht auch durch den Abendhimmel überm Seenpark. „Da ist eine“, ruft einer der Exkursionsteilnehmer. Doch kaum schauen die anderen Gäste dorthin, ist die Fledermaus schon längst weitergeflogen.

Sie sind schnell. Das müssen sie auch sein, um Nachtfalter und andere Insekten erwischen zu können. Bis zu 4000 Mücken in einer Nacht fängt eine einzelne Fledermaus, weiß Klaus Meyer zu berichten.

In der Wesermarsch kommen mehrere Fledermausarten weit verbreitet vor. Die häufigsten sind die Wasserfledermaus, die Zwergfledermaus, die Breitflügelfledernaus und der Große Abendsegler. Letzterer bringt es auf eine Spannweite von immerhin 40 Zentimetern. Die Zwergfledermaus hingegen passt zusammengefaltet in eine Streichholzschachtel.

Zwei Nordenhamer beraten und informieren

Es gibt Fledermausarten, die leben in Baumhöhlen, andere in Gebäuden. Den Winter, wenn es kaum in Insekten gibt, verbringen sie im Winterquartier und schlafen. Manche bleiben in der Region, andere ziehen nach Südeuropa. Die biologische Vielfalt bei den Fledermäusen ist groß.

1400 Fledermausarten gibt es weltweit. In Deutschland sind es zwei Dutzend. Fledermäuse gibt es bereits seit rund 55 Millionen Jahren. Sie sind hochaktive Lebewesen. Ihr Herz schlägt zehnmal so schnell wie das des Menschen.

Fledermäuse haben natürliche Feinde wie Eulen und Marder, doch die größten Probleme bereitet ihnen der Mensch: Wenn er die Häuser so abdichtet, dass es keine kleinen Lücken mehr als Unterschlupf gibt, durch die Windkraft, aber auch den Verkehr. Fledermäuse haben die Angewohnheit, offene Flächen – also auch Straßen – sehr tief zu überfliegen, um einer Eulenattacke zu entgehen. Dieses biologische Programm war bis zur Entwicklung des Automobils sinnvoll. Nun endet der Tiefflug über die Straße mitunter vorm Kühlergrill.

Und was hat es mit dem Vampirimage der Tiere eigentlich auf sich? In Südamerika gibt es einige Arten, die ihre Opfer beißen und sich von deren Blut ernähren. Ähnlich wie Stechmücken. Europäische Fledermäuse tun das allerdings nicht. Das sind Insektenjäger.

Der Nabu bemüht sich um die Fledermäuse. Zum Beispiel, indem alte Bunker als Winterquartier hergerichtet werden. Oder indem Fledermäuse gesund gepflegt werden.

Mit Maden aufgepäppelt

Klaus Meyer hatte jetzt einen Abendsegler in Obhut. Der war bei Schwanewede auf einer Terrasse gefunden worden. Dort hat ihn Klaus Meyer jetzt auch wieder ausgewildert. Bis dahin hat er die Fledermaus mit Maden aufgepäppelt. „Um 23 Uhr und um 3.30 Uhr wollte sie immer Futter haben“, erzählt er. Wer etwas für Tiere tun will, muss mitunter einiges in Kauf nehmen.