Flugzeugbau In Nordenham: Produktionsstart für den Hoffnungsträger aus dem Hause Airbus

Nordenham Das neue Langstreckenflugzeug A321 XLR ist für Airbus der Hoffnungsträger in der Krise. Der Luftfahrtkonzern verspricht sich von dem Modell einen großen Erfolg auf dem weltweiten Markt und damit einen Beitrag zur Abschwächung des Corona-Schocks. An der Fertigung der A321 XLR ist auch das Zulieferunternehmen Premium Aerotec beteiligt. An den Standorten in Nordenham und Varel haben die Premium-Aerotec-Beschäftigten jetzt mit der Herstellung der Bauteile für das neue Mitglied der Airbus-Familie begonnen. In den beiden Werken sind zum Produktionsstart die ersten Metallschnitte für diese Modellreihe erfolgt. Im Fachjargon der Flugzeugbauer heißt das „First Metal Cut“.

• Tank aus augsburg

Am Augsburger Hauptsitz der Premium Aerotec GmbH (PAG) ist die Produktion für die A321 XLR bereits im Juni angelaufen, als die Fertigung des ersten Zerspanteils für den Tank auf dem Programm stand. Bei den nun in Nordenham und Varel begonnenen Arbeiten werden Teile für die Sektion 17 des Langstreckenfliegers hergestellt.

PAG-Vorstandschef Dr. Thomas Ehm bezeichnet den Produktionsstart für die A321 XLR als einen „einen weiteren Höhepunkt für Premium Aerotec im A-320-Programm“. Mit der Weiterentwicklung der Bauanteile habe das Unternehmen seine Leistungs- und Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt.

„Angesichts der positiven Marktresonanz bin ich davon überzeugt, dass dieses innovative Langstreckenflugzeug ein großer Erfolg wird“, sagt Thomas Ehm.

• Hohe Reichweite

Die Abkürzung XLR steht für Extra Long Range. Damit ist die hohe Reichweite des Fliegers gemeint, der knapp 9000 Kilometer zurücklegen kann. Das ist möglich, weil die Maschine deutlich mehr Treibstoff als die Vorgängerversion mit sich führen kann. Dafür wird unterhalb des Fußbodens der sogenannte Rear-Center-Tank installiert, der an die bestehende Struktur und den gesamten Querschnitt des Frachtraums angepasst ist.

Diesen vom PAG-Werk Augsburg gelieferten Integraltank lässt Airbus im hinteren Flugzeugrumpf in den Sektionen 15 und 17 einbauen. Damit steigt erstmals das maximale Startgewicht eines Jets aus der A-320-Familie auf über 100 Tonnen an. Um dies statisch zu bewerkstelligen, ist eine Verstärkung der Flugzeugstruktur und des Fahrwerks erforderlich. Außerdem erhält die A321 XLR leistungsstärkere Bremsen und neue Landeklappen.

Ein weiterer Vorteil neben der größeren Reichweite ist ein um 30 Prozent verringerter Treibstoffverbrauch. In den ersten sechs Monaten nach dem offiziellen Programmstart dieser Langstreckenversion konnte Airbus mehr als 450 Bestellungen verbuchen. Die Maschine soll den Fluggesellschaften ab 2023 zur Verfügung stehen.

• Arbeitspaket für PAG

Das Arbeitspaket für PAG sieht vor, dass Premium Aerotec für die Änderungen sowie für den Bau der Seitenschalen der Sektion 17 verantwortlich ist, in die später der Rear Center Tank eingefügt wird. Damit verantwortet Premium Aerotec sämtliche Verstärkungen der Strukturbereiche der Sektionen 15, 17 und 19 sowie die Fußbodenquerträger.