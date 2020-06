Flugzeugindustrie: Björn Thümler fordert Ausweitung der Kurzarbeit

Nordenham Der CDU-Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsminister Björn Thümler aus Berne unterstützt die Aktionswoche der Industriegewerkschaft Metall, die sich unter anderem gegen den drohenden Stellenabbau bei der Premium Aerotec GmbH (PAG) in Nordenham richtet.

Björn Thümler stimmt der Gewerkschaft bei der Forderung zu, dass das Instrument der Kurzarbeit so lange wie möglich genutzt werden sollte. Die Fachkräfte am PAG-Standort Nordenham seien hoch motiviert und qualifiziert. Es wäre aus betriebswirtschaftlicher Sicht „völlig unvernünftig“, dieses Know-how leichtfertig zu verspielen, indem Kurzarbeitsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft würden.

Von der Nordenhamer PAG-Geschäftsführung erwartet Björn Thümler, dass sie die politische Rückendeckung des Landes Niedersachsen für die Luft- und Raumfahrt tatsächlich nutzt. Im Februar hatte der Landtag die Bedeutung der Luft- und Raumfahrtindustrie für Niedersachsen unterstrichen. Ein umfassendes Maßnahmen- und Strategiepaket eröffne auch für PAG Nordenham interessante Anknüpfungspunkte, so der CDU-Politiker.

„Gerade Forschung und Entwicklung werden im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfestigkeit gefördert“, betont Björn Thümler, „doch die Unternehmen wie etwa PAG müssen die damit verbundenen Chancen auch aktiv nutzen und eine Partnerschaft mit der Wissenschaftsseite eingehen.“

An einer solchen Bereitschaft mangelt es nach Björn Thümlers Auffassung zurzeit bei der Unternehmensspitze. Einer der Anknüpfungspunkte zur Zukunftssicherung von PAG Nordenham sind nach seiner Einschätzung zum Beispiel die Aktivitäten des Exzellenzclusters SE²A (Sustainable and Energy-Efficient Aviaton) in Braunschweig. Dort beschäftigen sich die Wissenschaftler mit umweltfreundlicher und nachhaltiger Luftfahrt. „Sie würden sich über eine Kooperation mit PAG Nordenham freuen“, sagt Björn Thümler.

Zu Recht habe der PAG-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas Busch ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt der Branche auf Forschung und Entwicklung liegen müsse – und hier insbesondere auf der Verbindung von Flugzeugbau und Ökologie.