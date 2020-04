Freilaufflächen In Nordenham: Hunde müssen nun wieder an die Leine

Nordenham Mit dem Frühlingsbeginn kommt wieder Leben in die Natur. Denn am 1. April hat die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit begonnen. Wildlebende Tierfamilien brauchen ab jetzt besonders viel Schutz und Ruhe.

Für Hunde bedeutet das eine Einschränkung: Bis zum 15. Juli dürfen sie in vielen Gebieten nur noch an der Leine geführt werden. Das teilt das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit.

Rücksicht sehr wichtig

Viele Tiere bekommen Nachwuchs in dieser Zeit und besonders für Hasen und am Boden brütende Vogelarten wie Ente, Gans, Rebhuhn, Fasan, Kiebitz und Lerche ist es überlebenswichtig, dass die Vierbeiner ihnen nicht zu nahe kommen. Einige Besitzer stellen sich jetzt die Frage, wo sie ihre Hunde in diesen Monaten frei laufen lassen können, ohne die Wildtiere zu stören. Zwar sind Parkanlagen von der Regelung ausgenommen, oftmals gibt es aber keine klare Abgrenzung zwischen angelegten Parkflächen und der freien Landschaft. Deswegen werden Hundehalter gebebeten, ihre Hunde auch in innerstädtischen Bereichen nicht frei laufen zu lassen und besonders aufmerksam zu sein.

In Nordenham stehen zwei Freilaufflächen das ganze Jahr über zur Verfügung. Den Seenpark III und die frühere Osterfeuerwiese an der Strandallee können die Vierbeiner als freie Spielfläche nutzen.

Ein Kilometer Rundweg

Im Seenpark III gibt es einen etwa einen Kilometer langen Rundweg, der am besten über den Parkplatz in Coldewärf zu erreichen ist. Wichtig zu wissen ist für Hundebesitzer aber, dass die anderen beiden Parkanlagen des Seenparks nicht zu diesen Freilaufflächen zählen. Denn dort ziehen viele Wildtiere ihre Jungen auf. Wenn ein Verstoß gegen die Leinenpflicht festgestellt wird, müssen Hundehalter zunächst mit einem Verwarngeld rechnen. Bei nochmaligem Verstoß wird dann sogar ein Bußgeld fällig.