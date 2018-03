Nordenham Normalerweise liegt der Union-Pier um diese Jahreszeit verwaist da. Nicht so am vergangenen Samstag, nachdem die MS Katharina von Bora dort festgemacht hatte – ein 83 Meter langes und 9,5 Meter breites Flusskreuzfahrtschiff der Reederei Nicko Cruises, zu dessen Einsatzgebiet hauptsächlich Elbe, Oder, Moldau und Havel gehören. Am frühen Nachmittag gingen dort rund 80 Passagiere an Bord, um an einer einwöchigen Schiffsreise nach Potsdam teilzunehmen – ein Pilotprojekt des Nordenhamer Reisebüros Ahlers.

In Urlaubsstimmung

Auch Dorce Black, Rolf Rassel sowie Helga und Axel Strieben gingen an Bord. Das Quartett, das gemeinsam schon den Rhein, die Donau und auch die Seine vom Schiff aus erkundet hat, war sichtbar in Urlaubsstimmung und fand es natürlich toll, dass diese Reise für Nordenhamer quasi vor der eigenen Haustür beginnt. „Klasse“, sagten sie übereinstimmend. „Wir werden das Angebot testen.“

Organisator Rolf Ahlers, der Nordenham gerne mittel- und langfristig als Ausgangspunkt für Fluss-Törns etablieren möchte, hatte wegen der wenigen Parkplätze vor Ort einen Taxi-Service eingerichtet, der die Reisenden aus Nordenham und umzu zu Hause abholte. Die Reisegruppe, die am Wochenende zu neuen Ufern aufbrach, erwartet in den nächsten acht Tagen ein vielseitiges Programm mit Zwischenstopps und Ausflügen in Bremen, Nienburg, Minden, Hannover, Magdeburg, Brandenburg und Potsdam.

Übernachtet wird je nach Buchung in Einzel- oder Doppelkabinen mit einer Größe von 9 bis 13 Quadratmetern und Blick auf die jeweilige, sich ständig verändernde Flusslandschaft. Die Betreuung und Versorgung der Gäste gewährleisten die 23-köpfige Crew des Schiffes und der Kreuzfahrtleiter Günter Ziegler. Die drei täglichen Mahlzeiten werden alle gemeinsam in dem eleganten und stilvoll eingerichteten Restaurant einnehmen. Am Abend erwartet die Passagiere Unterhaltungsmusik und Tanz im geräumigen Panorama-Salon – „dem Herzstück unseres Schiffes“, wie Günter Ziegler erläuterte.

Bei hoffentlich gutem Wetter wird es die Reisenden sicher auch oft auf das großzügige Sonnendeck des 18 Jahre alten Schiffes mit einem Tiefgang von 1,37 Metern und einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 10 Knoten – das entspricht 18,52 Stundenkilometern – ziehen. Von Potsdam aus geht es dann mit zwei Bussen wieder zurück nach Nordenham und mit dem Taxi direkt weiter nach Hause.

„Ich bin ein bekennender Lokalpatriot und erfülle mir einen lang ersehnten Jugendtraum“, sagt der Reisebüro-Inhaber und gebürtige Nordenhamer, Rolf Ahlers. Bereits vor einigen Jahren hatte er eine Flusskreuzfahrt organisiert, die zwar nicht in Nordenham startete, aber immerhin schon einmal am Union Pier endete. Und er hat dafür gesorgt, dass anlässlich des 100-jährigen Stadtbestehens vor zehn Jahren das Hochsee-Kreuzfahrtschiff MS Delfin am Nordhafen der Midgard in Blexen abgelegt hat. In den 1990er-Jahren hat Rolf Ahlers, der selber ein Faible für die entschleunigenden und zugleich informativen Kreuzfahrten hat und mit Schiffen bereits im Binnenland und auf der Hochsee unterwegs war, die MS Astra II, die heute unter dem Namen Rex Fortune als Casinoschiff in Hongkong fährt, an die Unterweser geholt.

Schnell ausgebucht

Für sein jüngstes Projekt wurde die MS Katharina von Bora, für die die eigentliche Saison erst am 7. April beginnt, aus Hamburg an die Unterweser überführt. Die Flusskreuzfahrt nach Potsdam war, nachdem die Stadt Nordenham ihre Zustimmung für die Nutzung des Anlegers erteilt hatte, bereits nach zwei Wochen komplett ausgebucht. Ein Umstand, der natürlich weitere konkrete Planungen nahelegt, um Nordenham tatsächlich dauerhaft als regelmäßigen Ausgangspunkt für weitere Fluss-Törns nutzen zu können. „Ich habe da auch schon ein paar Ideen“, deutete Rolf Ahlers am Wochenende an.