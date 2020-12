Friedenslicht kommt auch nach Blexen: Hoffnung in dunkler Zeit

Nordenham „Frieden überwindet Grenzen“ ist das Motto der diesjährigen Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“, das wegen der Corona-Pandemie auch ein Licht der Hoffnung sein soll. Karin Schelling-Carstens brachte es jetzt in das Blexer Seniorenzentrum „To Huus achtern Diek“. Sie wolle damit aber auch die gerade in dieser dunklen und tristen Zeit unendlich wichtige Tätigkeit der Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen und sozialen Diensten in ein rechtes Licht rücken, machte die Geschäftsführerin des Diakonischen Werk im Kirchenkreis Wesermarsch deutlich.

Die Friedenslicht-Aktion ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks. Seit 1986 wird das Licht in Bethlehem entzündet und nach Österreich gebracht. Dort wird es seit 27 Jahren am Samstag vor dem 3. Advent von Pfadfinder-Verbänden in Empfang genommen und nach Deutschland transportiert. In Aussendefeiern wird das leuchtende Friedenslicht bis zum Heiligen Abend an alle „Menschen guten Willens“ weitergegeben.

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Wesermarsch beteiligt sich erstmals an der Aktion. Karin Schelling-Carstens nahm das Friedenslicht bei einer Andacht am 3. Advent in Oldenburg in Empfang. Sie möchte mit der Weitergabe an die Mitarbeiter in den verschiedenen diakonischen Einrichtungen im Landkreis für deren Arbeit in einer sehr schwierigen Zeit danken.

Dass das Friedenslicht wegen der Corona-Pandemie nicht nur eine besondere Bedeutung hat, sondern deren Weitergabe auch unter erschwerten Bedingungen stattfindet, machte der Besuch von Karin Schelling-Carstens im Blexer Seniorenzentrum deutlich. In allen Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis Wesermarsch müssen sich seit dem 16. Dezember alle Mitarbeiter und Bewohner zweimal in der Woche einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Auch Besucher dürfen erst nach einem negativen Schnelltest in die Einrichtung gelassen werden. Der wird vor Ort vorgenommen, wenn der Besucher nicht den Nachweis für einen nicht älter als 72 Stunden alten negativen Schnelltest vorlegen kann. So musste sich auch die Diakonie-Geschäftsführerin vor der Übergabe des Friedenslichtes im Seniorenheim testen lassen.

Stellvertretend für die rund 50 Mitarbeiter und knapp über 100 Bewohner des Blexer Seniorenzentrums nahm Einrichtungsleiter Ronny Kollmann-Gruhl das Friedenslicht entgegen. Er dankte Karin Schelling-Carstens für die wichtige Geste.