Nordenham Ein weiteres Geschäft schließt in Nordenham bald seine Türen. Die Damen-Modekette Gerry Weber hatte im Juni Insolvenz angemeldet und verkündet, dass im Zuge der Sanierung des Unternehmens insgesamt 146 Filialen in Deutschland geschlossen werden. Nun steht fest: Zu diesen Filialen gehört auch das Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham, bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der NWZ.

Die Nordenhamer Filiale habe sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht gerechnet, begründet der Unternehmenssprecher die Entscheidung. Die Filiale schließt zum 30. September.

Insgesamt vier Mitarbeiterinnen waren in der Nordenhamer Filiale beschäftigt. Sie haben ihre Kündigungen bereits erhalten.