Nordenham Für Irritationen in Nordenham sorgen Informationen, wonach das Land bereit sein soll, Zuschüsse für Investitionen der beiden Kliniken im Landkreis Wesermarsch zu bewilligen. Denn bisher galt, was die Landesregierung nach dem Scheitern der Fusionsverhandlungen im Sommer 2014 mehrfach klipp und klar gemacht hatte: Nur im Falle einer Fusion werden Fördergelder bewilligt, weil andernfalls Steuergelder für zwei Häuser ausgegeben würden, die ohne Zusammenschluss längerfristig kaum wirtschaftlich betrieben werden können.

Kein Cent vom Land

Folglich hat der Helios-Konzern die neue Klinik in Esenshamm ohne einen Cent Fördergeld aus Hannover bauen müssen. Im Falle einer Einigung auf eine Fusion wären Zuschüsse von bis zu 25 Millionen Euro vom Land möglich gewesen, hieß es im Jahr 2014.

Helios hat 46 Millionen Euro in Esenshamm investiert. Zehn Millionen Euro hatte der Landkreis – nicht das Land – als Bauzuschuss zuvor bereits an Vorgänger-Klinikbetreiber Rhön gezahlt. Diese zehn Millionen hätte Helios oder im Falle einer Fusion zugunsten Brakes der Braker Klinikträger an den Landkreis zurückzahlen müssen, wenn die neue Klinik in Esenshamm nicht gebaut worden wäre.

Nun hofft die Braker Klinik auf Fördermittel für die Neueinrichtung einer Zentralen Notaufnahme und weitere Vorhaben. Landrat Thomas Brückmann teilt mit, dass Fördergelder fließen werden – grundsätzlich für beide Krankenhäuser in der Wesermarsch (siehe Bericht auf Seite 33).

Beobachter fragen sich, ob Esenshamm davon profitieren kann. Denn die am 13. Mai 2018 in Betrieb genommene neue Helios-Klinik ist eines der modernsten Häuser im Lande. Eine nachträgliche Förderung dieses Neubaus dürfte rechtlich nicht möglich sein. Also könnte nur das Braker Haus profitieren. Fördergelder würden damit einseitig die Klinik in Brake im harten Wettbewerb bevorzugen.

Darauf hebt auch der Ehrenvorsitzende der Nordenhamer CDU, der ehemalige langjährige Kreistagsabgeordnete Ernst Tannen ab. In seiner Pressemitteilung schreibt er: „Das Ansinnen der Stadt Brake, für die Investitionen des St.-Bernhard-Hospitals Landesmittel in Anspruch zu nehmen, ist wegen der durch das St.-Bernhard-Hospital zum Schaden des ganzen Landkreises verhinderten Zusammenlegung mit der Klinik Esenshamm nicht zu verantworten, zumal durch die Verweigerungshaltung des kirch-lichen Trägers (in Brake) für den Neubau (in Esenshamm) keine Landesmittel zur Verfügung gestellt wurden.“

Ernst Tannen behauptet, dass am 30. August vergangenen Jahres, also vor fünf Monaten, die Helios-Klinik dem St.-Bernhard-Hospital eine Zusammenarbeit angeboten hat – erfolglos.

Keine Zusammenarbeit

Helios habe Brake eine Zusammenlegung angeboten und darauf hingewiesen, dass sich Helios vorstelle, wegen der modernen und baulich großzügig geplanten räumlichen und technischen Infrastruktur den Versorgungsauftrag für den ganzen Landkreis zu übernehmen. Dabei sollten bestehende Krankenhaus- und Praxisstrukturen genutzt werden. Im St.-Bernhard-Hospital wäre der Aufbau eines modernen Facharztzentrums mit angeschlossenem ambulanten Operationszentrum und Aufbau einer neurologischen Abteilung denkbar – zur Schließung einer Versorgungslücke im Landkreis.

Ernst Tannen meint weiter: „Angesichts der durch das St.-Bernhard-Hospital mit aggressiver Öffentlichkeitsarbeit verhinderten Zusammenarbeit sind die Kreistagsabgeordneten und unsere Abgeordneten im Landtag jetzt gefordert.“