Gewerkschaft: Trio bei der IG Metall Wesermarsch ist wieder komplett

Nordenham Das hauptamtliche Trio ist wieder komplett: Florian Rebstock hat in der Verwaltungsstelle der IG Metall Wesermarsch seine Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär aufgenommen. Der 32-Jährige gehört seit Anfang Juni dem Team an. Seine Kollegen sind Ralph Schäfer und Jochen Luitjens, der als 1. Bevollmächtigter und Geschäftsführer an der Spitze der IG Metall Wesermarsch steht.

Nachdem der damalige Geschäftsführer Martin Schindler Ende Februar seinen Ruhestand angetreten hatte, war eine der drei Stellen vorübergehend unbesetzt gewesen.

Florian Rebstock ist ein gebürtiger Berliner. Nach dem Schulabschluss hatte er zunächst eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker bei der Telekom absolviert. Daran schloss sich ein Studium zum Bauingenieur und Holztechniker an seiner Heimatstadt an. Zuletzt war Florian Rebstock als Angestellter bei der Bezirksleitung der IG Metall in Hamburg beschäftigt. Von dort wechselte er nach Nordenham. Einer seiner Schwerpunkte als IG-Metall-Sekretär ist die Jugendarbeit.

Die Wesermarsch-Geschäftsstelle befindet sich in Nordenham An der Gate 9. Dort sind die Gewerkschafter jetzt vom Ober- in das Untergeschoss in frisch renovierte Räume umgezogen. Der Umzug hing damit zusammen, dass die Krankenkasse HKK ihre Niederlassung in Nordenham aufgegeben hat. So konnte die IG Metall die freigewordene Etage übernehmen. Im Obergeschoss werden Wohnungen eingerichtet.

Die Industriegewerkschaft Metall hat in der Wesermarsch gut 6300 Mitglieder. Die Zahl steigt seit 15 Jahren kontinuierlich.