Nordenham In Nordenham sind im vergangenen Jahr im Seeverkehr 2,42 Millionen Tonnen Güter – und damit deutlich weniger als im Vorjahr – umgeschlagen worden. Wie Timo A. Schön, Geschäftsführer der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen, am Mittwoch mitteilte, belief sich der Umschlagsrückgang an den drei Standorten in der Stadtmitte, in Einswarden und in Friedrich-August-Hütte auf insgesamt elf Prozent.

Rückläufig sei insbesondere der Kohleumschlag gewesen. Auch bei Zink habe es ein Minus geben. Zuwächse verzeichnete die Verladung von Mineralölprodukten.

Obwohl auch in den kommenden Jahren mit weiteren Rückgängen beim Kohleumschlag zu rechnen sei, zeigte sich Timo Schön zuversichtlich, dass der Hafenstandort Nordenham auch künftig seine Daseinsberechtigung und eine „wichtige Bedeutung“ habe.

Das Logistikunternehmen Rhenus Midgard betreibt in Nordenham den größten Privathafen Deutschlands. Ein bedeutendes Geschäftsfeld des 1905 gegründeten Hafens ist der Kohleumschlag. Darüber hinaus werden Flüssiggüter, darunter Dieselkraftstoffe und Schweröle, umgeschlagen und gelagert. Auch in der Offshore-Logistik ist Rhenus Midgard als Dienstleister tätig.