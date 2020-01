Nordenham Verkaufsoffene Sonntage sind bei den Kunden sehr beliebt, bei den Beschäftigten im Einzelhandel weniger. Daher achtet die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) verschärft darauf, dass die Städte und Gemeinden bei der Genehmigung der Sonderöffnungszeiten die gesetzlichen Bestimmungen einhalten. In einigen Orten hat Verdi auf dem Klageweg dafür gesorgt, dass verkaufsoffene Sonntage kurzfristig abgesagt werden mussten. Um derartige Überraschungen zu vermeiden, sucht der Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) bei der Planung der verkaufsoffenen Sonntage in 2020 das Gespräch mit der Gewerkschaft.

Zu dem Thema will NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff im Februar einen Runden Tisch einberufen. Neben dem Marketingverein und Verdi sollen die Stadtverwaltung und die Kirchengemeinden daran teilnehmen.

Wie viele verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Nordenham stattfinden, ist somit noch offen. Bisher hatte NMT beabsichtigt, wieder drei zu veranstalten. Als Klassiker wären der Autofrühling (19. April) und der Ochsenmarkt (18. Oktober) dabei. Zudem möchten die Kaufleute entweder am 17. Mai anlässlich der Oldtimertage oder am 8. November bei einem Lichterfest einen verkaufsoffenen Sonntag anbieten.

Der Sonntag nach Weihnachten kommt in diesem Jahr nicht Betracht. Das hängt damit zusammen, dass er auf den 27. Dezember fällt. Das Datum ist nach dem Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten für verkaufsoffene Sonntage tabu.

Der Landtag hat im Mai vergangenen Jahres eine Neufassung des Gesetzes beschlossen. Es regelt, welche Geschäfte wo, wann und wie lange geöffnet haben dürfen.

Für verkaufsoffene Sonntag gilt, dass pro Kommune höchstens sechs im Jahr zulässig sind. Aber mit einer Einschränkung: In einem „Ortsbereich“ dürfen es nicht mehr als vier sein. Ist eine Gemeinde als Ausflugsort anerkannt, so erhöht sich die Höchstzahl auf acht Sonntage.

Grundsätzlich untersagt sind allgemeine Verkaufsöffnungen am Palmsonntag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag, an den Adventssonntagen, an den staatlich anerkannten Feiertagen und am 27. Dezember, wenn er auf einen Sonntag fällt.

Die Genehmigungsbehörden dürfen Sonntagsöffnungen nur gestatten, wenn dafür ein „besonderer Anlass“ vorliegt – zum Beispiel ein großes Fest. Als Grund akzeptiert wird laut Gesetz auch „ein öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde oder eines Ortsbereichs oder an der überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinde, welches das Interesse am Schutz des Sonntags überwiegt“.

Die Umschreibungen „besonderer Anlass“ und „öffentliches Interesse“ lassen sich unterschiedlich auslegen. Gehören eine Autoschau und ein Ochsenmarkt dazu? Diese Frage soll der Runde Tisch klären.