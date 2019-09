Nordenham Anfang des Jahres hatte Bürgermeister Carsten Seyfarth noch von einem „Licht am Ende des Tunnels“ gesprochen und sich über eine allmähliche Entspannung des finanziellen Notstands gefreut. Doch jetzt ist es auf einmal wieder ganz finster in dem besagten Tunnel: Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Nordenham sind eingebrochen und liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Die Lage ist so ernst, dass der Bürgermeister die Reißleine ziehen musste. Das Stadtoberhaupt hat mit sofortiger Wirkung eine Haushaltssperre verhängt.

Dramatische Entwicklung

Kämmerei-Chef Harri Kühn macht kein Geheimnis daraus, dass er die Entwicklung als „dramatisch“ einschätzt. Um ein weiteres Abdriften in die roten Zahlen zu vermeiden, sei es unerlässlich bei den laufenden Ausgaben auf die Bremse zu treten. Bewilligt werden bis auf Weiteres nur noch Auszahlungen, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist oder die der Gefahrenabwehr dienen. Zudem muss jede geplante Ausgabe, die 1000 Euro übersteigt, vom Kämmerer genehmigt werden.

Finanz-Chef Harri Kühn hat durchgerechnet, dass die Stadt Nordenham in diesem Jahr aufgrund der drastischen Gewerbesteuereinbußen auf ein Minus von etwa 2,8 Millionen Euro zusteuert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war er noch von einem Plus in Höhe von rund 500 000 Euro ausgegangen. „Das ist ein richtiger Schlag ins Kontor“, sagt der Kämmerer.

In ihrer Planung für 2019 hatte die Stadt die erwarteten Gewerbesteuerzahlungen auf 17 Millionen Euro veranschlagt. „Das war schon vorsichtig angesetzt“, betont Harri Kühn mit dem Hinweis darauf, dass im vergangenen Jahr stolze 20 Millionen Euro aus dieser Steuerkategorie in die Stadtkassen gesprudelt waren. Da es erste Anzeichen für eine leichte Abschwächung gab, stapelten die Finanzplaner im Rathaus lieber etwas tiefer. Doch nach den aktuellen Bescheiden des Finanzamtes muss der Kämmerer die Zahlen deutlich nach unten korrigieren. Nicht auf 20 Millionen, nicht auf 17 Millionen, sondern nur noch auf 12 Millionen Euro beläuft sich inzwischen das Gewerbesteueraufkommen.

Es steht zwar noch ein Festlegungstermin in diesem Jahr aus, aber Harri Kühn hat wenig Hoffnung, dass sich die Sache noch zum Guten wendet.

Eine Erklärung für den Absturz bei den Gewerbesteuereinnahmen hat der Kämmerer nicht, „Gewisse Schwankungen sind normal“, sagt er, „aber nicht in dieser Größenordnung.“

Dass der 5-Millionen-Fehlbetrag bei den Gewerbesteuern nicht komplett auf den Haushaltsabschluss durchschlägt, liegt daran, dass die Stadt in einigen Bereichen höhere Einnahmen als erwartet verbuchen konnte. Das betrifft vor allem die Zuschüsse des Landes und des Kreises für die Kindertagesstätten sowie das allgemeine Gebührenaufkommen. Zudem muss die Stadt das Budget für die Personalkosten nicht in der ursprünglich angesetzten Höhe ausschöpfen.

Mit der Haushaltssperre will die Verwaltung erreichen, dass der Minusbetrag nicht noch weiter wächst. Investitionsvorhaben sind davon nicht betroffen.

Gewaltig anstrengen

Die Einbrüche bei den Gewerbesteuern haben auch perspektivisch Folgen und wirken sich auf den Haushaltsplan 2020/21 aus. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren auf 12 Millionen Euro einpendeln“, sagt der Kämmerer. Das bedeutet verschärfte Sparmaßnahmen, um einen ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können. „Für die schwarze Null müssen wir uns gewaltig anstrengen“, gibt Harri Kühn die Marschrichtung vor.