Hitzewelle: Ist es etwa schon zu heiß für Eis?

Nordenham Zum Ende der niedersächsischen Sommerferien wird es noch mal richtig heiß. Bei Temperaturen um die 30 Grad gehört zu den besten Abkühlungen doch ein Eis aus der Eisdiele. Oder etwa nicht?

Lieber ins Freibad

Die enorme Hitze ist nicht unbedingt ein Garant für hohen Umsatz. Das weiß auch Luca Foltran von der Eisdiele Teo am Nordenhamer Marktplatz. „Die Leute gehen bei solchen Temperaturen dann doch lieber ins Freibad oder zum Strand“, sagt er.

Aber er möchte sich nicht beklagen und freut sich über das bessere Wetter und damit auch wieder mehr Kundschaft. Denn: Erst musste die Eisdiele aufgrund von Corona schließen, anschließend lud das Wetter die meiste Zeit über nicht unbedingt zum Eisessen ein. „Bei dem schlechten Wetter war leider nicht so viel los“, berichtet Luca Foltran.

Aufgrund der Corona-Regeln kann die Eisdiele drinnen keine Plätze anbieten, draußen ist keine Überdachung vorhanden.

Im Moment bietet die Eisdiele Theo aufgrund der Corona-Vorgaben hauptsächlich Selbstbedienung am Tresen an. „Wenn mal jemand Hilfe beim Tragen braucht, dann helfen wir natürlich auch“, sagt Luca Foltran. Die Sitzplätze draußen stehen wie gewohnt zur Verfügung. Eine Bedienung am Tisch gibt es aber nicht.

Innerhalb der Eisdiele darf sich immer nur eine Person aufhalten. „Oder zusammengehörige Personen wie Familien“, sagt Luca Foltran. Außerdem gilt beim Bestellen die Maskenpflicht. Die Regeln schrecken die meisten Kunden aber nicht ab. „Wir sind zufrieden und haben gut zu tun“, sagt Luca Foltran.

Fruchtige Sorten beliebt

Am beliebtesten bei den Kunden der Eisdiele Teo seien momentan der Erdbeeren- und der Waldbeerenbecher. „Aber auch die Sorte Joghurt mit Heidelbeere wird oft genommen“, sagt Luca Foltran.

Bei den hohen Temperaturen haben die Leute vor allem Lust auf etwas Fruchtiges. Und so geht es auch ihm selbst. „Eigentlich habe ich keine Lieblingssorte, ich mag jeden Tag etwas anderes“, sagt Luca Foltran, „aber wenn es so warm ist, dann nehme ich auch am liebsten die Fruchteissorten.“