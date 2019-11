Nordenham Insgesamt 180 Jubilare aus der Wesermarsch hat die Industriegewerkschaft (IG) Metall am Donnerstag in der Nordenhamer Stadthalle Friedeburg ausgezeichnet. „Ihr seid das, was die IG Metall ausmacht. Ihr habt das ermöglicht, was wir in all den Jahren gemeinsam erreicht haben“, sagte der Geschäftsführer der IG Metall Wesermarsch, Martin Schindler.

Die Jubilare hätten gemeinsam gestritten für menschenwürdige Arbeit, für eine Teilhabe an wirtschaftlichen Erfolgen und für ein Stück Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. „Unsere Tradition ist es, streitfähig zu sein bei Konflikten um Lohn und Leistung, bei Auseinandersetzungen um Geld und Arbeitszeit. Auch wenn es um soziale Absicherungen geht, sind wir in der Lage, Lösungen zu finden“, betonte Martin Schindler.

Allerdings seien die in den vergangenen Jahrzehnten errungenen, gemeinsam erkämpften Erfolge nicht von Dauer, wenn sie nicht verteidigt würden. „Wir sind nicht wehrlos, aber nur, weil wir gut organisiert sind, und die eigenen Ziele konsequent verfolgen. Dafür brauchen wir eine starke IG Metall und viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter“, sagte der Geschäftsführer.

Martin Schindler dankte den Jubilaren für ihre lange Treue zur IG Metall. Geehrt wurden 64 Jubilare für 25-jährige, 78 Jubilare für 40-jährige, 26 Jubilare für 50-jährige und 10 Jubilare für 60-jährige Mitgliedschaft, sowie 2 Jubilare, die seit 70 Jahren in der IG Metall sind. Musikalisch aufgelockert wurde die Feier vom Shantychor Rodenkirchen.

25 Jahre: Haydar Alas, Niels Arendt, Heinz Bartelt, Carsten Behrje, Bianca Bornschier, Thorsten Burtelt, Holger Coldewey, Kiymet Coskun, Thorsten Dahle, Matthias Diehm, Andre Föge, Michael Fruhner, Jens Fruhner, Satilmis Gökce, Holger Hagestedt, Heike Halbeck, Stefan Harjes, Alan Harms, Hauke Ihnen, Uwe Ilenda, Marek Imiolczyk, Ugur Inan, Robin Johannsen, Matthias Jokait, Andrea Kapusta, Raoul Kasper, Hartmut Klein, Torsten Koch, Friedrich Köhler, Klaus Kuhnert, Roland Liborius, Ralf Löning, Rainer Lopian, Andreas Ludwig, Lars Mertens, Ralf Ohlhoff, Gero Ostendorf, Detlef Rohde, Alexander Sander, Thomas Schneeloch, Holger Schulz, André Schwamm, Andreas Schwarting, Manfred Skibba, Christian Sloma, Egon Speckels, Rüdiger Stockey, Doris Stoll, Karl-Heinz Stolle, Martina Stöver, Ralf Templin, Andrea Tönjes, Stephan Trütgen, Ümit-Fikret Ünal, Guido Volkmar, Nico Werner, Marion Wöhler, Anke Wohlleben, Bernd Wulf, Björn Zabel, Anna Zilke.

40 Jahre: Norbert Abels, Dirk Anton, Jens Austein, Anke Baid, Wolfgang Bargmann, Klaus Bittner, Dodo Bliefernich, Bernd Brünjes, Hans-Jürgen Cassebohm, Waltraud Fähnders, Klaus Fruhner, Rainer Garbes, Wolfgang Garms, Herbert Gelzer, Dieter Geraedts, Reinhard Groothuis, Werner Grotheer, Rainer Grunst, Anke Hainke, Inga Harms, Jonny Harms, Jürgen Hartfil, Dieter Hegwald, Bernhard Heidemann, Karin Hinze, Svetislav Ivic, Zivadinka Ivic, Helmut Jüchter, Bahija Karic, Joachim Kasupke, Christiane Kirschke, Richard Klima, Hans-Dieter Koopmann, Winfried Korter, Inge Kutz, Dieter Ladwig, Ulrike Lemke, Walter Logemann, Doris Lohstroh, Ralf Lübben, Bernd Lubitz, Andrea Lukes, Wolfgang Maake, Wolfgang Marquart, Elke Meier, Rolf Meiners, Rainer Müller, Ferid Music, Annemarie Nitschke-Nobel, Burkhard Otholt, Sieglinde Otten, Egon Panitzke, Detlef Panitzke, Annegret Pech, Norbert Pingel, Werner Reichardt, Manfred Ripken, Uwe Sancken, Ahmet Sari, Karl-Heinz Schiller, Martin Schindler, Lutz Schrewe, Jens Schütte, Edeltraut Spreen, Karl Steffen, Thomas Stoczczack, Bernd Strahlmann, Frank Thümler, Abdullah Tosun, Gerd Vogel, Norbert von Häfen, Reiner Willms, Dieter Winter, Erhard Wittje, Manuel Wunderlich.

50 Jahre: Walter Dähne, Ewald Gerdes, Karl-Heinz Gerhus, Werner Gestwa, Ruth Göpfert, Rudolf Helmerichs, Norbert Hoyer, Lisa Janssen, Rudolf Markwitz, Jürgen Meyer, Helmut Michaels, Heinz Mittmann, Bernd Müller, Hans-Dieter Murke, Erich Parohl, Marga Rinne, Wilhelm Rüscher, Kurt Smigalski, Karl-Heinz Speckels, Hergen Struck, Klaus Triebel, Wilfried Voskamp, Manfred Wache, Otto Wattjes, Norbert Zurawski.

60 Jahre: Ingo Ahrens, Dieter Altenburg, Kurt Babel, Peter Ebel, Hubert Hibbeln, Helmut Kleemeyer, Karl-Heinz Rohde, Jürgen Rückheim, Dieter Scheibe, Folker Singer.

70 Jahre: Heinz Lange, Heinz Schröder.