Nordenham Auf dem rückwärtigen Grundstück ist bereits ein Bagger mit vorbereitenden Arbeiten im Einsatz, vor den Häusern haben Bauarbeiter einen Schutzwall aus Sand angelegt: Es ist nicht zu übersehen, dass es jetzt mit dem lange geplanten und immer wieder verzögerten Abriss des Hotels zur Post und seines Nachbargebäudes ernst wird. Das von der Familie Lüttke beauftragte Abbruchunternehmen beginnt am Montag, 15. Januar, mit der Beseitigung der beiden Gründerzeithäuser an der Ecke Bahnhofstraße/Elisabethstraße. Damit verschwinden zwei Gebäude, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts das Bild der Nordenhamer Innenstadt geprägt haben.

Bis zum 18. Januar

Der Eigentümer Renke Lüttke und sein Sohn Nico gehen davon aus, dass die Abrissarbeiten bis Donnerstag, 18. Januar, dauern. Während der vier Tage müssen Autofahrer in der Innenstadt einen Umweg in Kauf nehmen. Die Stadt Nordenham hat eine Sperrung der Bahnhofstraße in dem Abschnitt zwischen Lutherstraße und Grüner Straße angeordnet. Der Verkehr wird über die Walther-Rathenau-Straße, Hafenstraße und Deichgräfenstraße umgeleitet.

Der Nordenhamer Kaufmann Renke Lüttke hatte vor fünf Jahren das Hotel Zu Post erworben, das seit 2008 leer steht. Kurz darauf kaufte er auch das Nebengebäude des früheren Modehauses Menke. Renke Lüttke und sein Sohn Nico hatten zunächst die Idee, die beiden Immobilien zu sanieren und dort seniorengerechte Wohnungen zu schaffen. Es stellte sich aber heraus, dass eine Sanierung der 1907/08 errichteten Gebäudes zu aufwendig und zu teuer geworden wäre. Daher entschlossen sich die Lüttkes zu einem Abriss, um auf der Fläche einen Neubau mit 25 Wohnungen zu errichten. Aber das 3-Millionen-Vorhaben geriet ins Stocken, weil sich die Finanzierung als schwierig erwies und den Investoren die Rahmenbedingungen zu unsicher waren.

Schlussstrich gezogen

Im Herbst vergangenen Jahren haben Renke und Nico Lüttke das Hin und Her beendet. Sie zogen einen Schlussstrich und gaben das Projekt auf. Aus Sicherheitsgründen lassen sie die beiden baufälligen Häuser abreißen. Nun entsteht auf dem 1300 Quadratmeter großen Eckgrundstück kein Neubau, sondern eine eingezäunte Wiese.