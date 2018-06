Nordenham Bei ihrem Vorhaben, freies Internet an einigen Stellen in der Innenstadt anzubieten, will die Stadt Nordenham notfalls auf die erhofften Fördermittel der Europäischen Union verzichten. Auf diese Marschrichtung hat sich der Wirtschaftsausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung verständigt.

Das Thema kam zur Sprache, weil sich das Antragsverfahren für die EU-Gelder über Monate verzögert hat und nach wie vor nicht klar ist, ob und wann mit den anvisierten 15 000 Euro zu rechnen ist. Wirtschaftsförderer Jürgen Mayer berichtete, dass die Zuschüsse für Internet-Hotspots europaweit äußerst begehrt sind. Seiner Einschätzung nach sind die Chancen, dass Nordenham zum Zuge kommt, eher gering.

Die Ratsfraktionen einigten sich darauf, nicht mehr auf einen Förderbescheid zu warten, sondern mit den bereits im Haushalt bereitgestellten 12 000 Euro das Projekt zu starten. „Wir haben mit dem Thema schon lange genug herumgeeiert“, sagte FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Wolf, „jetzt müssen wir es endlich umsetzen.“

Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Rat beschlossen, weite Bereiche der Innenstadt mit Hotspots auszustatten und dort das kostenlose Surfen im Internet zu ermöglichen. Der Marktplatz und die gesamte Fußgängerzone sowie der östliche Abschnitt der Bahnhofstraße ab Friedrich-Ebert-Straße sollen zum Wifi-Gebiet werden. Wie weit die 12 000 Euro dafür ausreichen, will die Verwaltung nun abklopfen. Denkbar ist laut Jürgen Mayer ein Beginn mit einer abgespeckten Reichweite. Später könne dann gegebenenfalls aufgerüstet werden.