Jahresbilanz: Commerzbank in der Wesermarsch weiter auf Wachstumskurs

Nordenham Die Commerzbank ist in der Wesermarsch weiterhin auf Wachstumskurs. Filialleiter Björn Heinrich, der für die Standorte in Nordenham und Brake zuständig ist, freut sich über die positive Entwicklung. Auch wegen der guten Zahlen geht er davon aus, dass die Wesermarsch verschont bleibt, wenn die Commerzbank ihre Ankündigung umsetzt, 200 der rund 1000 Filialen in Deutschland zu schließen. „Ich bin optimistisch, dass beide Filialen in der Wesermarsch erhalten bleiben“, sagte Björn Heinrich am Mittwoch in einem Pressegespräch zur Jahresbilanz 2019. Nach seinen Worten wird ein Standort in der Wesermarsch auf jeden Fall erhalten bleiben.

201 Millionen Euro betrug das Geschäftsvolumen im Privatkundensegment im vergangenen Jahr. Das ist eine Steigerung von 13 Prozent. Nach eigenen Angaben hat die Commerzbank im vergangen Jahr 250 Kunden in den beiden Wesermarsch-Filialen dazugewonnen. „Die Wechselbereitschaft ist so hoch wie nie zuvor“, sagte Björn Heinrich. Wichtigster Erfolgsfaktor sei auch 2019 das kostenlose Girokonto gewesen.

0 Prozent Zinsen und 1,5 Prozent Inflation: Das sind die Rahmenbedingungen, die das Sparen zu einem Verlustgeschäft machen. „Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden zu schaffen“, sagt Björn Heinrich. Seit Ende 2010 liegt der Wertverlust pro Bundesbürger bei 1638 Euro. 40 Prozent des Geldvermögens deutscher Privathaushalte liege unverzinst auf Girokonten, Tagesgeldkonten und Sparbüchern. „Ein Umdenken bedeutet nicht automatisch volles Risiko“, sagt Björn Heinrich. Auch mit einem konservativen Vermögensmanagement hätten Kunden im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielt. Das Depotvolumen sei um 9,6 Prozent auf 30,6 Millionen Euro gestiegen.

26 Millionen Euro betrug im vergangenen Jahr das Gesamtvolumen neuer Kredite in der Baufinanzierung. Das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Gesamtkreditvolumen legte um 15 Prozent zu auf 125,6 Millionen Euro. „Das Kreditgeschäft ist nach wie vor unser Wachstumsmotor“, sagte Björn Heinrich.

70 Prozent aller digitalen Nutzer haben sich im vergangenen Jahr mit ihrem Smartphone bei der Commerzbank eingeloggt. Ein Jahr zuvor waren es noch 43 Prozent. In der Wesermarsch liegt der Anteil der Commerzbank-Kunden, die Online-Banking nutzen, bei 50 Prozent. Bis 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein. Das Smartphone soll zur „Filiale in der Hosentasche werden“. Björn Heinrich betont aber, dass die Commerzbank auch weiterhin in ihre Filialen investieren wird. „Auf persönliche Beratung müssen die Kunden nicht verzichten.“

150 Jahre: So alt ist die Commerzbank in diesem Jahr geworden. Sie wurde am 26. Februar in Hamburg gegründet. Die Nordenhamer Filiale gibt es seit 1921, die Filiale in Brake wurde 1976 eröffnet. Heute hat die Commerzbank Standorte in knapp 50 Ländern. Bundesweit betreut die Bank 11 Millionen Kunden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48 500 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.