Nordenham „Wir waren ziemlich weit abgeschlagen. Das hing mit technischen Störungen und anderen Umständen zusammen“, räumt der Chef des Finanzamtes Nordenham, Volker Poeschel, unumwunden ein. Das soll sich jetzt ändern: Die Nordenhamer Finanzbehörde will bei der Bearbeitung von Steuererklärungen deutlich schneller werden.

Seit März beteiligt sich das Amt an einem Projekt des Landesamtes für Steuern mit dem Ziel, insbesondere Bescheide über Steuererklärungen von Arbeitnehmern zeitnah zu erteilen.

Wie die NWZ im Januar berichtete, werden Steuererklärungen im bundesweiten Vergleich in Niedersachsen am längsten bearbeitet. Durchschnittlich 65,7 Tage brauchten die Finanzämter im vergangenen Jahr für den Bescheid. Am schnellsten waren die Ämter im Saarland. Dort brauchten sie nur 48,7 Tage. Der deutschlandweite Schnitt liegt bei 56,1 Tagen.

Durchschnittlich 68 Tage

Wie von Vorsteher Volker Poeschel am Montag zu erfahren war, lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Finanzamt Nordenham im Jahr 2018 bei 68 Tagen. „Wir wollen diese Bearbeitungszeit soweit wie möglich reduzieren“, sagte Volker Poeschel am Montag auf Nachfrage der NWZ.

Derweil sprudelten im vergangenen Jahr bundesweit und auch in der Wesermarsch die Steuerquellen.

Der Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Nordenham, das 120 Mitarbeiter beschäftigt, erstreckt sich über den gesamten Landkreis mit Ausnahme der Gemeinde Lemwerder. Hier wohnen etwa 87 000 Menschen.

Viele Steuerbürger haben das Amt in Nordenham kontaktiert oder persönlich aufgesucht. Allein für den Bereich der Pförtnerloge wurden im vergangenen Jahr 29 618 Kundenkontakte erfasst – und damit mehr als im Jahr 2017.

Etwa 15 700 Arbeitnehmer sind zur Abgabe von Einkommenssteuererklärungen verpflichtet. Zudem gibt es etwa 900 Körperschaften (GmbH, AG, juristische Personen) im Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Nordenham.

Darüber hinaus hat das Amt im vergangenen Jahr etwa 1700 Feststellungserklärungen (von Personengesellschaften oder Beteiligten) und etwa 9 600 Einkommenssteuererklärungen von Gewerbetreibenden, freiberuflich Tätigen oder auch Betreibern von Photovoltaikanlagen bearbeitet.

Insgesamt hatte das Amt 2018 also mit rund 28 000 Steuererklärungen zu tun.

Der Landkreis hat aus Sicht des Finanzamtes im Jahr 2018 bei unverändert guter Konjunktur, so Vorsteher Volker Poeschel, „eine Erfolgsgeschichte geschrieben“.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer legten im Vergleich zu 2017 um 10,1 auf 127,9 Millionen Euro zu.

Die Umsatzsteuer wuchs noch stärker: um 18,1 auf 77,1 Millionen Euro.

Nicht minder stark zugelegt hat 2018 das Einkommenssteuer-Aufkommen: um 8,9 auf 41,5 Millionen Euro.

Weil die Firmen kräftig investiert haben, hat sich die Körperschaftssteuer mehr als verdoppelt: sie stieg von 7,3 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 16,8 Millionen im vergangenen Jahr.

Dagegen ging die Grunderwerbssteuer zurück: um 0,8 auf 9,1 Millionen Euro.

Das gesamte Steueraufkommen im Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Nordenham wuchs um 33,35 Millionen Euro: von 239,05 Millionen im Jahr 2017 auf 272,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Zurzeit 15 Anwärter

Das Nordenhamer Finanzamt bildet zurzeit 15 Beamtenanwärter aus. Am 1. August kommen acht weitere hinzu (davon vier mit einem dualen Studium und vier Auszubildende). Zudem bekommt eine Person die Möglichkeit eines schulbegleitenden Jahrespraktikums.

Im Jahr 2020 wird das Finanzamt Nordenham voraussichtlich sechs Ausbildungen vergeben können (drei Studienplätze und drei Ausbildungsplätze). Bewerbungen sind bis 30. September dieses Jahres 2019 möglich. Auskünfte geben Volker Poeschel (Telefon 870213) Ausbildungsleiter Ralf Hempel (Telefon 870210) und Geschäftsstellenleiter Sven Wilkens (Telefon 870211).