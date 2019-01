Nordenham Für Bürgermeister Carsten Seyfarth und den Leiter des Amtes für Bildung und Freizeit, Jens Freese, steht fest: So kann es nicht weitergehen. Die Personalsituation in den Nordenhamer Kindertagesstätten treibt ihnen die Sorgenfalten ins Gesicht. Der Personalbedarf steigt, weil vor allem Krippenplätze immer mehr nachgefragt werden. Auf der anderen Seite nähern sich immer mehr Fachkräfte dem Rentenalter. Bei der jüngsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses hat Jens Freese die Alarmglocken geläutet. „Ich weiß nicht, wo die Nachfolger herkommen sollen“, sagte er. Natürlich stellt der steigende Bedarf in den Kitas die Stadt Nordenham auch vor bauliche Herausforderungen. Aber viel schwerer wiegt aus der Sicht von Jens Freese der Fachkräftemangel.

• Erweiterung geplant

Die Stadt beschäftigt zurzeit insgesamt 52 Erzieher und Erzieherinnen, darunter 8 Leitungskräfte, sowie 32 Sozialassistentinnen und Kinderpflegerinnen. Sie arbeiten in 31 Kindergarten-, 9 Krippen- und 2 Hortgruppen. Nach den aktuellen Anmeldezahlen fehlen zum 1. August dieses Jahres 113 Krippen- und 49 Kindergartenplätze, überwiegend in der Innenstadt. Die Stadt muss kurzfristig 8 Krippen- und 2 Kindergartengruppen einrichten. Um für die dringendsten Fälle neue Plätze zu schaffen, will sie zunächst in Esenshamm und Phiesewarden zusätzliche Krippenplätze einrichten. Das sei an diesen Standorten ohne Anbauten möglich. Außerdem sollen in der Innenstadt neue Gruppen entstehen – eine Wirtschaftlichkeitsprüfung soll ergeben, ob durch Anbau, Umbau oder Neubau. Die Planung will die Stadt in diesem Jahr in Angriff nehmen.

• Fachkräfte fehlen

Aber wo sollen die dringend benötigten Fachkräfte herkommen? Auf diese Frage hat Jens Freese zurzeit keine Antwort. „Gemessen am Bedarf fehlen uns schon in diesem Jahr 28 Fachkräfte“, sagt er. Und der Personalmangel könnte sich verschärfen. Bis 2024 haben 9 Kita-Kräfte das Rentenalter erreicht, bis 2028 werden es 14 sein. „Diese Kräfte werden wir definitiv ersetzen müssen“, sagt Jens Freese. Aber wie? „Der Markt ist leer gefegt. Früher hatten wir 20 Bewerbungen auf eine Stelle, heute sind es 3, wenn es hochkommt.“

Nach den Worten des Amtsleiters hat jeder Kindergarten in der Stadt sein eigenes Profil. Auf der anderen Seite haben Bewerber individuelle Schwerpunkte. Je geringer die Anzahl der Bewerber ist, desto schwieriger ist es, freiwerdende Stellen passgenau zu besetzen. Auch das ist eine Folge des Fachkräftemangels. Wie Bürgermeister Carsten Seyfarth mitteilt, gibt es einen solchen Mangel auch in anderen Bereichen. „Aber in den Kindergärten ist die Situation derzeit besonders dramatisch.“

• Was tut die Stadt?

Dass andere Kommunen mit denselben Problemen zu kämpfen haben, ist für die Stadt Nordenham kein Trost. Die Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen für mögliche Bewerber, sind begrenzt. Eine höhere Vergütung sei nicht möglich, sagt der Bürgermeister, weil die Stadt an die ausgehandelten Tarife gebunden ist.

Die Stadt zahlt Sozialassistentinnen im zweiten Lehrjahr als freiwillige Leistung ein monatliches Taschengeld von 200 Euro während der Praktikumszeit. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass wir das Thema sehr ernst nehmen. Und natürlich wollen wir versuchen, die Auszubildenden an uns zu binden“, erläutert der Bürgermeister.

Die Stadt hat außerdem die Zahl der Springerkräfte von sechs auf neun erhöht. Darüber hinaus will sie die Möglichkeit nutzen, Zweitkrafterzieherinnen wie Erstkräfte zu bezahlen. Angesichts des dramatisch ansteigenden Personalbedarfs sind solche Maßnahmen aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wissen auch Carsten Seyfarth und Jens Freese.

• Ausbildung neu regeln

Um das Problem des Fachkräftemangels zu lösen, fordert der Bürgermeister, die Erzieherausbildung zu reformieren. Erzieher müssen zurzeit eine vierjährige schulische Ausbildung absolvieren. Eine Vergütung wie in anderen Ausbildungsberufen gibt es nicht. Im Gegenteil: An manche Schulen fallen Kosten für Schulgeld, Aufnahme- und Prüfungsgebühren an. Zusätzlich entstehen Kosten für Fachliteratur und Arbeitsmaterialien, eventuell für Internat- oder Wohnheimunterbringung und die Fahrt zur Schule. Viele Kommunen sehen darin einen entscheidenden Grund dafür, warum sich junge Menschen gegen diesen Berufsweg entscheiden.

Das Problem ist seit längerer Zeit bekannt. Schon vor gut zwei Jahren haben sich die Bürgermeister der Wesermarsch-Kommunen und der Landrat zusammengetan und einen Offenen Brief an die Landesregierung geschrieben. Darin fordern sie unter anderem eine duale Ausbildung mit entsprechender Vergütung für Erzieher und Erzieherinnen. „Nur durch grundlegende Veränderungen im System wird es auf Dauer möglich sein, ausreichend Nachwuchs für Kindertagesstätten zu gewinnen“, heißt es in dem Brief, den auch Carsten Seyfarth unterschrieben hat.

Das Problem ist allerdings, dass sich bisher noch nichts getan hat. Carsten Seyfarth sieht die Landesregierung und den Bund in der Pflicht: „Allein mit unseren Mitteln werden wir das nicht wuppen können“, sagt er. Jens Freese gibt sich trotz der angespannten Situation zuversichtlich: „Das Problem wird immer größer. Aber ich bin sicher, dass wir das hinkriegen. Es muss etwas passieren und deshalb wird auch etwas passieren.“