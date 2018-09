Nordenham Noch ist das Gelände eine Schuttwüste. Aber das ändert sich bald: Auf dem Gelände der früheren Wesermarsch-Klinik will die Stadt Nordenham ein Neubaugebiet ausweisen. Das steht schon seit langem fest. Allerdings war bisher nicht klar, wie die Bebauung dort aussehen soll und welche Wohnkonzepte gewünscht sind. Die meisten Interessenten, die sich schon für eine Parzelle vormerken lassen haben, dürften von der klassischen Einfamilienhaussiedlung ausgegangen sein. Doch nun kommt es womöglich ganz anders. Baudezernentin Ellen Köncke und Stadtplaner Tim Lorenz möchten neue Akzente setzen und Raum für ein modernes Wohnen schaffen, das es in dieser Form in Nordenham noch nicht gibt. Die Zielsetzung lautet: weg vom traditionellen Eigenheim, hin zur Gemeinschaft.

Wohnen in Nordenham Einwohnerzahl: 26 500 Haushalte: 12 850 Einfamilienhäuser: 6000 Mehrfamilienhäuser: 1000 Wohnungsdichte: 14 Wohneinheiten pro Hektar in Wohnbaugebieten Neubaugebiet „Alte Klinik: 4 Hektar, Erschließungs- und Bauträger noch offen

Der Bauverwaltung schwebt für das Siedlungsgebiet an der Albert-Schweitzer-Straße ein architektonischer Mix vor, der von Mehrfamiliengebäuden, Gartenhof-Häusern, Hausgruppen und Town Houses geprägt ist. Einfamilienhäuser gehören zwar auch dazu, aber in deutlich reduzierter Zahl.

Als Ellen Köncke und Tim Lorenz ihre Ideen bei einer Informationsveranstaltung im Ratssaal vorstellten, lösten sie damit einen Überraschungseffekt aus. Die gut 60 Zuschauer – darunter Bauwillige, Makler, Investoren und Vertreter von Siedlungsgesellschaften – verfolgten die Präsentation mit staunenden Blicken. Einige machten lange Gesichter, weil sie ihren Traum vom neuen Zuhause auf eigener Scholle platzen sahen.

Aus den Reihen der Anwohner der bereits bestehenden Wohngebiete im Umfeld des Klinik-Areals wurden konkrete Kritikpunkte vorgetragen. Sie brachten die Befürchtung zum Ausdruck, dass hohe Mehrfamilienhäuser ihnen die Sicht versperren und ihre Grundstücke beschatten könnten. Zudem meldeten sie Bedenken wegen des Verkehrsaufkommens an, das deutlich zunehmen dürfte. In dem Zusammenhang müsse die Stadt auch eine Neugestaltung des Einmündungsbereichs Mittelweg/Albert-Schweitzer-Straße in Erwägung ziehen.

Der Anwohner Heiko Dirks stellte die Konzepte grundsätzlich in Frage, weil sie auf Großstädte zugeschnitten seien. Eine dichte Besiedlung sei untypisch für Nordenham und passe nicht „in unsere ländliche Region“.

In der Diskussionsrunde gab es aber auch positive Stimmen. Zu den Befürwortern gehörte der Unternehmer und Investor Björn Thieling aus Augustgroden. Er machte deutlich, dass sich mit modernen Wohnformen jenseits des üblichen Familieneigenheims neue Einwohner anlocken lassen könnten. „Die Stadt sollte für alle Interessenten etwas anbieten“, sagte er, „wir brauchen eine gesunde Mischung.“ Ähnlich äußerte sich der Projektentwickler Timo Brüggemann: „Ich finde es sehr gut, dass die Planung nicht nur auf Einfamilienhäuser fixiert ist.“ Auch die Berücksichtigung des sozialen Wohnungsbaus sei zu begrüßen.

Stadtplaner Tim Lorenz präsentierte für das vier Hektar große Areal, das in etwa Platz für 35 Bauplätze herkömmlicher Art bietet, fünf Entwurfsskizzen. Dabei hob er hervor, dass noch nichts entschieden sei und die Stadt viel Wert darauf lege, die Bürger an den weiteren Planungen zu beteiligen. Tim Lorenz forderte ausdrücklich dazu auf, Meinungen, Wünsche und Vorschläge an die Stadt heranzutragen. Eine solche Bürgerbeteiligung vor dem offiziellen Beginn des Planungsverfahrens hat es laut Baudezernentin Ellen Köncke noch nie in Nordenham gegeben. „Es ist das erste, aber hoffentlich nicht das letzte Mal“, sagte sie. Das noch vom Stadtrat zu beschließende Bebauungsplanverfahren soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 beendet sein.

Die fünf Varianten unterscheiden sich vor allem durch die Anteile der Einfamilienhäuser. Während sie in Skizze eins noch die vorrangige Bauweise darstellen, spielen sie in dem fünften Entwurf eine untergeordnete Rolle. Diese Variante sieht fünf verschiedene Wohnformen vor und legt den Schwerpunkt auf gemeinschaftliche Anlagen. Die maximale Höhe der Gebäude ist auf zwei Geschosse plus ausgebautem Dach beziehungsweise Staffelgeschoss begrenzt.