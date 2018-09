Landvolk informiert auf Wochenmarkt

Nordenham Ob süß, salzig, deftig oder fein – was wir auch essen, die Landwirtschaft ist an der Produktion beteiligt. Mit einem Aktionstag am Dienstag, 11. September, wollen Orts-, Kreis- und Landesbauernverbände bundesweit daran erinnern und gleichzeitig für den Genuss und die Wertschätzung von Lebensmitteln werben. Auch der Kreislandvolkverband Wesermarsch beteiligt sich und ist von 10 bis 12 Uhr mit einem Stand auf dem Nordenhamer Wochenmarkt präsent. Besucherinnen und Besucher können bei einer Tasse Kaffee mit Landwirten ins Gespräch kommen. Als kleine Aufmerksamkeit erhalten sie eine Stofftasche für ihre Einkäufe.