Nordenham Wer sich Eier aus den grauen Pappen nimmt, kann den kleinen Tresor, in den die Kunden das entsprechende Geld für die Ware werfen sollen, eigentlich nicht übersehen. Dennoch fehlten Anja Suhren und Andreas Speckels-Suhren in der vergangenen Woche insgesamt 405 Euro in der Kasse.

In einer kleinen grünen Hütte am Mittelweg bietet das Paar den Kunden Eier, Kartoffeln und Möhren an. An einem Automaten ist frische Milch zum Selberzapfen zu bekommen. Und an einem weiteren Automaten gibt es Käse vom Hof Butendiek und Fertiggerichte, wie zum Beispiel Gulaschsuppe, von anderen Landwirten.

Videoüberwachung

An den Automaten bekommen die Kunden Wechselgeld oder können sogar mit Karte bezahlen. „Bei Eiern, Möhren und Kartoffeln geht es um Ehrlichkeit“, sagt Andreas Speckels-Suhren.

Eigentlich sind er und seine Frau vollauf zufrieden mit dem Verkauf und auch mit ihrer Kundschaft. Doch die Dreistigkeit einiger (weniger) Kunden mit diebischen Neigungen zwingt sie jetzt zum Handeln. Die Betreiber des Hofladens wollen Kameras in und an dem grünen Verkaufshäuschen anbringen.

Das Paar hat sich bereits von dem Präventionsbeauftragten der Nordenhamer Polizei, Edwin Krüger, beraten lassen, welches System am besten geeignet ist, erzählt Andreas Speckels-Suhren. „Es gibt Kameras, die arbeiten mit einer Speicherkarte, aber die ist auch schnell voll“, sagt er. Deshalb nimmt das Paar zusätzlich zu den Kosten für die Anschaffung der Kameras noch die Kosten für die Verlegung eines Telefonanschlusses in Kauf. Denn der wird benötigt, um die Aufnahmen der Kameras direkt auf einen Computer zu übertragen.

„Wenn wir einen erwischen, der sich Ware nimmt, ohne zu bezahlen, bekommt der eine Anzeige“, stellt Andreas Speckels-Suhren klar. Sollten auch die Kameras nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist ein weiterer Automat an dem Eier, Kartoffeln und Co. verkauft werden, der letzte Ausweg. Doch der würde erhebliche Mehrarbeit bedeuten: „Dann müssten wir jedes Ei stempeln, verpacken und die Kartons bekleben“, erzählt Andreas Speckels-Suhren.

Bei rund 700 bis 800 Eiern, die am Tag in dem Häuschen angeboten werden, wäre das ein erheblicher Aufwand. Natürlich müssen die Mitarbeiter die Eier sowieso schon täglich einsammeln und sortieren. Über die Ware, die morgens in den kleinen Hofladen gebracht wird, wird genauestens Buch geführt. Am Abend überprüfen die Mitarbeiter, wie viel Ware weggegangen ist. Dann wird Kassensturz gemacht.

Als Anja Suhren vergangene Woche die Abrechnung machte und den hohen Fehlbetrag feststellte, traute sie kaum ihren Augen.

Dabei nimmt das Paar kleinere Fehlbeträge durchaus in Kauf. „Wir rechnen mit einer Genauigkeit von 90 bis 95 Prozent. Dafür haben wir in manchen Wochen mal 105 Prozent“, berichtet Andreas Speckels-Suhren. Ihm ist klar, dass die Kunden manchmal nicht den passenden Betrag dabei haben. „Es ist ein Vertrauensbeweis, den wir der Kundschaft entgegenbringen. Aber es wäre nett, wenn das nicht so schamlos ausgenutzt würde“, sagt er.

Kleinen Safe angeschafft

Ursprünglich hatte das Paar einen kleinen Behälter für das Geld im Hofladen stehen. Doch der sei im vergangenen Sommer zweimal aufgebrochen worden. „Am helllichten Tag“, erzählt Andreas Speckels-Suhren. Deshalb haben die Ladenbetreiber den kleinen Tresor angeschafft, der an der Wand und am Tisch befestigt ist.

„Wenn man arbeiten geht, hat man doch auch Anspruch auf Lohn. Von den Einnahmen des Verkaufs bezahlen wir das Futter für die Tiere und unsere Arbeit“, sagt Andreas Speckels-Suhren. „Wer sich einfach Ware nimmt, ohne zu bezahlen, sollte sich schämen.“

Positiv überrascht sind er und seine Frau von dem großen Zuspruch, den sie bekamen, nachdem sie die dreisten Diebstähle auf ihrer Facebook-Seite zur Sprache gebracht hatten. Die Veröffentlichung sei 38.000 Mal angeschaut und über 600 Mal geteilt worden. Die Hofladenbetreiber freuen sich über die vielen positiven Kommentare der Leser.