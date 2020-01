Nordenham Das historische Gebäude ist eng mit der Geschichte Nordenhams verbunden, prägt das Gesicht der Innenstadt und steht unter Denkmalschutz. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass die Tage des Nordenhamer Bahnhofs gezählt sind. Bürgermeister Carsten Seyfarth hat sich gegenüber der NWZ klar für einen Abriss ausgesprochen. „Wir müssen das Thema offensiv angehen“, sagt er. Die Hoffnung, dass sich doch noch ein Investor für das seit Jahren leerstehende, stark sanierungsbedürftige Gebäude finden lässt, hat der Bürgermeister aufgeben.

Voraussichtlich im März soll es ein Treffen aller beteiligten Institutionen geben. Der Nordenhamer Bürgermeister will Vertreter der Deutschen Bahn, der Denkmalpflege, des Deichbandes und der Deichbehörde des Landkreises Wesermarsch an einen Tisch holen. In der Runde soll ausgelotet werden, ob und unter welchen Bedingungen der Abriss machbar ist. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei das Landesamt für Denkmalpflege. „Der Denkmalschutz ist ein ganz zentraler Punkt und muss als erstes geklärt werden“, betont Carsten Seyfarth.

Kostenfrage regeln

Auch die Kostenfrage gilt es zu regeln. Wer bezahlt den Abbruch? Der Nordenhamer Bürgermeister könnte sich vorstellen, dass sich dafür Fördergelder auftreiben lassen. Zudem hofft er, dass sich die Deutsche Bahn an den Abrisskosten beteiligt. Die Bahn ist Eigentümerin des 1875 errichteten Gebäudes, hat dafür aber keine Verwendung.

Nach Carsten Seyfarths Einschätzung hat das Bahnhofsgebäude seine Existenzberechtigung verloren. Er sieht keine Chance für eine Nutzung, die „finanziell irgendwie zu rechtfertigen wäre“. Nachdem lange nach einer Lösung gesucht worden sei und alle Anläufe gescheitert seien, gehe an der Erkenntnis, dass der Bahnhof keine Zukunft hat, leider kein Weg vorbei.

Vor einigen Jahren hatte es die Idee gegeben, in dem Gründerzeitgebäude ein Hostel zu betreiben. Zuletzt ruhten die Hoffnungen auf der Idee, dort die Kreisvolkshochschule Wesermarsch anzusiedeln. Die mit beträchtlichen Investitionen verbundenen Projekte ließen sich nicht verwirklichen, weil der Küstenschutz über allem steht. Hintergrund ist die eines Tages womöglich notwendige Verstärkung des Weserdeiches. Sollte eine solche Maßnahmen erforderlich sein, müsste das Bahnhofsgebäude dafür weichen. Unter diesen Bedingungen mag kein Investor das Risiko eingehen. Denn er läuft Gefahr, dass er mehrere Millionen Euro in ein Gebäude steckt, das über kurz oder lang auf behördliche Anweisung dem Erdboden gleich gemacht werden könnte.

Keine Hoffnung

Laut Bürgermeister Carsten Seyfarth hat es keinen Sinn, „noch eine Runde zu drehen und darauf zu setzen, dass sich doch noch ein Investor findet“. Folglich ist seiner Meinung nach ein Abriss die einzige Lösung des Problems. Welche Nutzung später für das Areal in Frage kommen könnte, lässt der Bürgermeister offen. Darüber gelte es, „im zweiten Schritt“ nachzudenken.

Den jetzigen Zustand des Gebäudes hält der Bürgermeister für „nicht tragbar“. Besucher der Stadt würden beim Anblick des verwahrlosten Gebäudes mit dem Kopf schütteln. Auf eine solche Visitenkarte der abschreckenden Art könne Nordenham gut verzichten. Und je länger der Leerstand andauere, desto trostloser werde der Anblick.

Carsten Seyfarth hat bezüglich eines Abrisses bereits bei der Deutschen Bahn vorgefühlt und ist dabei auf Gesprächsbereitschaft gestoßen.