Leichenhalle: Investor stellt Pläne vor

Nordenham Die Ausschreibung der ehemaligen Leichenhalle an der Schillerstraße liegt zwar schon anderthalb Jahre zurück. Aber vollzogen ist der Verkauf der städtischen Immobilie an den damals einzigen Bewerber immer noch nicht. Auf Wunsch des Stadtrates muss der Investor seine Pläne für die Nutzung und Gestaltung des Gebäudes den Ratsfraktionen vorstellen, bevor über die endgültige Vergabe des Zuschlags entschieden wird. Das Konzept will der Kaufinteressent – ein Nordenham Bauunternehmer – an diesem Mittwoch, 12. Juni, in einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses präsentieren. Das Ratsgremium tagt ab 18 Uhr im Ratssaal.