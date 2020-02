Nordenham Für viele Nordenhamer ist Maria Groß-Bölting die Seele des Arbeitslosenzentrums. Nach 31 Jahren, gibt sie nun die Leitung ab. Im März wird sie – mit dann 66 Jahren – in Rente gehen. In 31 Jahren hat sich einiges verändert. Zur Stelle im Arbeitslosenzentrum kam Maria Groß-Bölting im Dezember 1988 als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Die Diplom-Pädagogin war selbst ein Jahr arbeitslos gewesen und übernahm die Stelle von Christine Sassen-Schreiber. Damals herrschte eine hohe Arbeitslosenquote in Nordenham. Das Vredeborch Kamerawerk war gerade geschlossen, das Guano-Werk ebenfalls stillgelegt worden.

Sozialer Zusammenhalt

Das Arbeitslosenzentrum bot vielen Arbeitslosen einen Treffpunkt und den sozialen Zusammenhalt, den sie zuvor mit der Arbeitsstelle verloren hatten. Viele der Arbeitslosen waren gewerkschaftlich organisiert. „Sie waren aktiv“, erzählt Maria Groß-Bölting.

Das Arbeitslosenzentrum Nordenham Der Verein Arbeitslosenzentrum Nordenham wurde Ende 1985 gegründet. Angeschoben hatten dies der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die katholische und evangelische Kirche. Auch die IG Metall, Verdi und die Stadt Nordenham gehören dem Verein an. Die Vollzeitstelle der hauptamtlichen Leiterin des Arbeitslosenzentrums wird durch die Stadt Nordenham und den Landkreiswesermarsch finanziert. Im Jahr 2019 hat Maria Groß-Bölting 1017 Beratungsgespräche geführt. In Kurzberatungen konnte sie zusätzlich vielen weiteren Menschen im Arbeitslosenzentrum helfen oder am Telefon Fragen beantworten. Zum Abschied von Maria Groß-Bölting lädt das Arbeitslosenzentrum für Sonnabend, 29. Februar, zu einem Tag der offenen Tür ein. Die scheidende Leiterin Maria Groß-Bölting wird in der Zeit von 11 bis 16 Uhr in der Viktoriastraße 20 vor Ort sein. Auch ihre Nachfolgerin, Süntka Janßen, können die Besucher an diesem Tag kennenlernen.

Doch das habe sich geändert. „Die Arbeitslosen haben sich geändert“, sagt Maria Groß-Bölting. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit habe sich in Richtung Beratung gewandelt, erzählt sie. Die Bandbreite von Menschen, die ins Arbeitslosenzentrum kommen, ist groß. Dazu gehören Langzeitarbeitslose, aber auch viele junge Leute. Sie brauchen oft eine sehr intensive Beratung, weiß Maria Groß-Bölting.

Nach der Gründung der Nordenhamer Tafel im Jahr 2004 nahm die Arbeit bei der Tafel neben der Beratung einen wesentlichen Bestandteil ihrer Aufgaben ein, erzählt Maria Groß-Bölting. 2005 folgte ein weiterer Einschnitt: die Einführung des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV). „Damit wurde eine ganz andere Phase eingeläutet. Die Beratungen wurden existenzieller“, sagt Maria Groß-Bölting.

Die Arbeit im Arbeitslosenzentrum hat sie sehr gefordert. „Mit bald 66 Jahren, merke ich, dass ich weniger stressresistent bin“, gibt sie zu. Sie freut sich auf das Rentendasein, will mehr Sport treiben und vor allem viel draußen sein, verrät sie. Doch wäre ihre Nachfolge nicht geregelt, wäre es ihr schwer gefallen, diesen Schritt zu gehen, sagt sie.

Die Nachfolgerin

Ab März wird die 57-jährige Süntka Janßen die Leitung des Arbeitslosenzentrums übernehmen. Sie kommt aus Schwei. Ursprünglich hat sie Anglistik und Germanistik studiert. Eineinhalb Jahre lebte sie mit ihrem Mann in Island. 2009 kam das Paar zurück. Unter andrem arbeitete sie im Jobcenter und in der Agentur für Arbeit. Mit Maria Groß-Bölting hat sie schon oft zusammen gearbeitet. Von 2011 bis 2018 war die 57-Jährige im Pro Aktiv Center (Pace) tätig. Das Projekt bietet Beratung, Vermittlung und Betreuung für junge Leute von 14 bis 27 Jahre an. 2018 wechselte Süntka Janßen zum Verein Amando und war dort auch in der Sozialberatung tätig.

Im Arbeitslosenzentrum wird der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der Beratung liegen. Seit Dezember 2019 teilen sich Dorette Wittje und Denise Smith die Organisation der Tafel. Beantragung und Finanzen des Projektes obliegen jedoch weiter der Leiterin des Arbeitslosenzentrums.

Süntka Janßen freut sich auf ihre neue Aufgabe. Besonders gefällt ihr, dass das Arbeitslosenzentrum ein sehr niedrigschwelliges Angebot ist. „Man kann einfach reinkommen und sagen, dass man Hilfe braucht. Das nimmt ganz viel Belastung von den Menschen“, weiß sie.