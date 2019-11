Nordenham Der traditionelle Martinsbasar im Pfarrheim der St.-Willehad-Gemeinde am Wochenende war so, wie er seit mittlerweile 20 Jahren immer ist: urgemütlich und ausgesprochen familiär, wieder bestens besucht, ein Ort zum Stöbern und Klönen und, natürlich, auch wieder voller Überraschungen.

Draußen vor der Tür

Nur eines war diesmal ganz anders als sonst: Bisher mussten die Besucher vor dem Beginn am Samstag nämlich auf den Einlass Punkt 14 Uhr draußen vor der Pfarrheimtür warten. Und sie warteten, ungeduldig von einem Fuß auf den anderen tretend, denn die schönsten Schnäppchen, das wissen die Stammkunden nur zu gut, sind schon nach Minuten vergriffen.

Diesmal aber war das Wetter so ungemütlich, dass das Basarteam ein Einsehen hatte und die Kaffeestube zum Wartesaal machte. Als dann endlich die Flure zu den Basartischen, zum Probierstübchen, der Krollkuchenbäckerei und dem Pfarrhaus-Café mit seinem herrlichen Angebot an selbst gebackenem Kuchen freigegeben wurden, war das Gedränge groß.

In der „guten Stube“ fand sich neben neckischen kleinen Mitbringseln für Freunde oder mit viel Fantasie und Geschick gestalteten Deko-Schnäppchen für die Lieben zuhause alles, was die Weihnachts- und Winterzeit so schön macht. Nichts Alltägliches, kein billiger Schnickschnack, vielmehr Einzigartiges, weil handgearbeitet: liebevoll gebastelter Weihnachtsschmuck, Kerzen und Kränze, Gestecke, Gläser und Lavendelsäckchen, gehäkelte Mützen, selbst gestrickte Socken und Schals, Topflappen, Handschuhe und Kinderspielzeug, filigrane Holzarbeiten, gedrechselte Kerzenständer, schlichte Wandkreuze, warme Filzschuhe und fantasievoll gestaltete Grußkarten.

Ein ungewöhnlicher Blickfang waren die Adventskalender aus der Werkstatt von Jürgen Tiemann: „Und wo sind die Türchen, um Schlickersachen hineinzulegen?“, wurde er immer wieder gefragt. Doch Türchen gab es nicht, denn dieser Kalender mit 24 Holzhäuschen am Stück war gedacht, um ihn ins Fenster zu hängen. Ein großer, heller Stern wird dabei nach dem Zahnradprinzip Tag für Tag über die Hausdächer um einen Tag weitergedreht.

Der Clou beim Martinsbasar ist aber seit jeher die Probierstube, in der in aller Ruhe nicht nur gekauft, sondern auch gekostet und genossen werden darf, was in Muttis Küche an Leckerem kreiert, eingekocht oder aufgesetzt wurde: Marmelade in den Geschmacksrichtungen Himbeer-Melone-Minze oder Bratapfel beispielsweise, leckere Gelees oder Aperol- und Kürbis-Kokos-Aufstrich, auch viele verschiedene Liköre, Essig-Kombinationen und Senfvariationen.

Geistlicher Starverkäufer

Als Starverkäufer im Probierstübchen outete sich einmal mehr Pfarrer Karl Jasbinschek: Es gab vermutlich nicht einen einzigen Basarbesucher, der, von ihm zum Kosten angesprochen, für ein Tütchen selbst gebackener Kekse nicht spontan auch einen Euro und fünfzig aus seinem Portemonnaie herausgekramt hätte.

Besonders pries Jasbinschek das hausgemachte Sauerkraut im Steintopf: „Das kaufen vor allem Männer gerne, und sie löffeln es daheim kalt.“

Der Erlös des Martinbasars, das ist seit 20 Jahren Usus, wird komplett für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr gehen die Einnahmen an ein Misereor-Hilfsprojekt zum Bau von Photovoltaik-Anlagen im Kongo.