Nordenham „Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich ungern zur Arbeit gegangen bin“, sagt Wilfried Furche. Wer das nach 47 Berufsjahren behaupten kann, hat eine ganze Menge richtig gemacht. Und deshalb kann Wilfried Furche, der Leiter der Geschäftsstelle Nordenham der BKK Melitta Plus nun mit einem guten Gefühl in den Ruhestand gehen. Die Nachfolge des 63-Jährigen übernimmt sein Kollege Holger Kuhlmann.

Wie kein anderer hat Wilfried Furche, der auch seinen Vorstandsposten räumt, die Entwicklung und das Gesicht der BKK Melitta Plus in Nordenham geprägt. Die Krankenkasse vertritt rund 12 000 Versicherte in der Stadt. Insgesamt sind es rund 53 000. Eine Zahl, auf die Wilfried Furche stolz ist. Als 2003 die damalige Nordenhamer Maritime BKK mit der Mindener BKK Melitta plus fusionierte, hatte die Krankenkasse 25 000 Kunden. „Unser Ziel war es, durch die Fusion eine zukunftsfähige regionale Krankenkasse aufzubauen. Das ist uns geglückt.“ Das 2003 vom Vorstand definierte Fernziel, die Zahl der Versicherten zu verdoppeln, hat die BKK Melitta Plus inzwischen übertroffen.

Wilfried Furche hatte seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Norddeutschen Seekabelwerken (NSW) begonnen. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr absolvierte er eine Ausbildung zum Sozialversicherungskaufmann und anschließend ein Studium zum Krankenkassenbetriebswirt. Die BKK war seinerzeit ausschließlich für die Beschäftigten von NSW zuständig. 1981 wurde Wilfried Furche Geschäftsführer der BKK. 1991 übernahm er auch die Leitung des BKK-Gesundheitszentrums, dessen Gründung er mit zehn weiteren BKKs initiiert hatte. Dieses Gesundheitszentrum war seinerzeit einzigartig in ganz Niedersachsen.

Die Zahl der Mitarbeiter in der BKK, die neben Nordenham noch Standorte in Minden, Bünde und Espelkamp hat, ist seit 2004 von 34 auf jetzt 100 gestiegen. Von den zurzeit 20 Mitarbeitern in Nordenham haben acht ihre Ausbildung bei der BKK Melitta Plus absolviert.

Wilfried Furche war maßgeblich daran beteiligt, dass sich die BKK als Krankenkasse mit regionaler Ausrichtung etabliert hat. Die ansteigende Zahl der Kunden führt er vor allem auf den engen Kontakt zu den Versicherten und den Betrieben vor Ort zurück.

Den Staffelstab von Wilfried Furche übernimmt Holger Kuhlmann. Ab dem 1. Februar ist der 48-Jährige offiziell neuer Leiter der Geschäftsstelle an der Friedrich-Ebert-Straße. Der Krankenkassenbetriebswirt ist seit 15 Jahren Leiter der Abteilung Marketing. Stellvertretender Geschäftsstellenleiter wird Toke Roolfs.

Wilfried Furche will sein bevorstehendes Rentnerdasein vor allem nutzen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, wohl wissend, dass seine Frau und seine beiden inzwischen erwachsenen Kinder manchmal etwas zu kurz gekommen sind. Außerdem freut sich der Nordenhamer, dass er mehr Zeit fürs Motorradfahren und für Reisen hat. Ein Reiseziel wird auf jeden Fall Namibia sein.

Beste Wünsche für den neuen Lebensabschnitt gaben ihm jetzt nicht nur die Nordenhamer Kollegen mit auf den Weg. Aus Minden, wo die BKK Melitta Plus ihre Zentrale hat, kam Rolf Kauke, der nun alleiniger Vorstandsvorsitzender ist, mit einem Blumenstrauß.