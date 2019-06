Nordenham Für abergläubische Menschen mag es ein befremdliches Gefühl sein, in einem Haus zu wohnen, in dem früher Verstorbene aufgebahrt wurden. Aber die Pläne für eine solche Nutzung der ehemaligen Leichenhalle an der Schillerstraße nehmen immer konkretere Formen an. Am Mittwochabend hat Baudezernentin Ellen Köncke in einer Sitzung des städtischen Bauausschusses die Entwürfe eines Nordenhamer Investors vorgestellt, der die Leichenhalle zu einem Wohnhaus umbauen möchte. Und da die Pläne bei den Mitgliedern des Ausschusses überwiegend auf Zustimmung stießen, steht einem Verkauf der Immobilie nichts mehr im Weg. Die Entscheidung darüber trifft der Finanzausschuss.

1992 Quadratmeter

Die Lage des 1992 Quadratmeter großen Grundstücks ist ein Traum. Es liegt in einer zentralen und dennoch ruhigen Wohngegend und grenzt im Norden an den Museumspark. Wer nicht abergläubisch ist und über das nötige Kleingeld verfügt, könnte hier auf jeden Fall heimisch werden.

Die Stadt liebäugelt schon seit Jahren damit, das Grundstück mit dem denkmalgeschützten Gebäude zu verkaufen. Nachdem feststand, dass sie nicht mehr verpflichtet ist, eine Trauerhalle vorzuhalten, fiel 2005 die Entscheidung, die Immobilie zu versilbern, um den Haushalt aufzubessern. Zwischenzeitlich hatten der Kunstverein Nordenham, der Rüstringer Heimatbund und weitere Kulturfreunde die Idee ins Spiel gebracht, in dem Gebäude ein Kulturzentrum für Ausstellungen, Lesungen und andere Veranstaltungen einzurichten. Die Kosten für ein solches Kulturhaus wollte allerdings niemand tragen.

Die Pläne für den Umbau der 1905 errichteten Leichenhalle zu einem Wohnhaus sind in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege über die Bühne gegangen. Der Investor will einen Anbau, der später dazu gekommen war, abreißen und hat dafür grünes Licht bekommen.

In unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen Leichenhalle soll ein Gebäude mit zwei Wohneinheiten im Erdgeschoss und einer Wohneinheit im Obergeschoss inklusive einer großzügigen Dachterrasse entstehen.

Zustimmung überwiegt

„Die Stadt hat großes Interesse, die Immobilie zu verkaufen“, sagte Baudezernentin Ellen Köncke. Die Ausschussmitglieder signalisierten überwiegend Zustimmung. Lediglich Manfred Wolf von der FDP, der sich in der Vergangenheit vehement für die Kulturhaus-Idee stark gemacht hatte, monierte, dass er im Vergleich zu früheren Entwürfen keinen architektonischen Fortschritt sehe.