Nordenham „Wir freuen uns, mit dieser Modelleisenbahnanlage eine zusätzliche Attraktion in der Innenstadt neben der Eislaufbahn und dem Weihnachtsmarkt um die Ecke bieten zu können“, sagt Nordenhams Citymanagerin Ilona Tetzlaff. „In mein Wohnzimmer passen nur sechs Meter, hier kann ich meine kompletten, elf Meter zeigen“, ergänzt Ralf Tönjes.

Im einem Leerstand in der Innenstadt, im ehemaligen „Sportladen“ an der Marktstraße (im Südrandgebäude am Marktplatz) stellt der 51 Jahre alte Nordenhamer Modelleisenbahn-Freund aus. Besuchern steht er für Erläuterungen zur Verfügung.

Aus Modellbausätzen, kombiniert und ergänzt mit eigenen Entwürfen hat der Nordenhamer im Maßstab 1:160 ein wesentliches Stück Nordenhamer Eisenbahngelände der 1980er und 1990er Jahre modelliert und mit Waggons und Lokomotiven verschiedener Modellbaufirmen bestückt. Die Züge erinnern an die damals real in Nordenham fahrenden.

Die Anlage zeigt das Eisenbahngelände im Abschnitt vom Midgard-Hafen über die damaligen Fischhallen der Firma Nordsee, den Nordenhamer Bahnhof bis hin zu Gleisen in Höhe Weserstrand.

Geöffnet ist diese Ausstellung jeden Adventssonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie am verkaufsoffenen letzten Sonntag in diesem Jahr, am 29. Dezember.

Fünf Jahre hat Ralf Tönjes daran in zerlegbaren Modulen gebaut. Er möchte die elf Meter lange Anlage auf 16 Meter verlängern, so dass sie die gesamte Bahnstrecke von Großensiel bis zur Kabelstraße darstellt. „Davon träume ich seit meinem fünften Lebensjahr, als ich meine erste Modelleisenbahn bekommen habe“, sagt der Sohn eines Rangierers.

Etwa 50 Prozent der Anlage entspricht laut Ralf Tönjes dem historischen Nordenhamer Vorbild. 20 Prozent bezeichnet er als technische Kompromisse, zehn Prozent als Kindheitserinnerungen und 20 Prozent als Fantasie.

„Der Maßstab 1:160 mit der Spur N ist relativ klein, das hat aber den großen Vorteil, dass ich Loks und Waggons ganz vieler verschiedener Hersteller kombinieren kann“, erläutert der Modellbahn-Freund. Er frönt seinem Hobby nicht in einem Verein, sondern ganz individuell, weil er nicht nach Vorgaben bauen möchte, sondern ganz so, wie es ihm gefällt.

Seine Modellbahnanlage kann sowohl digital als auch analog gesteuert werden – mit mehreren Zügen gleichzeitig unfallfrei und auch so, dass Besucher sich nicht nur über den Modellbetrieb, sondern auch über Bahngeräusche freuen können.

Ralf Tönjes ist beruflich für den Bürgerservice in der Telefonzentrale beim Rathauseingang erster Ansprechpartner für Anrufer und Besucher des Nordenhamer Rathauses. Wenn er abends genervt nach Hause kommt, setzt er sich an seine Modellbahn. „Es dauert nur eine halbe Stunde, dann bin ich wieder auf einem normalen Level.“

Um etwas gegen Leerstände in der Innenstadt zu tun, bot er im Sommer Ilona Tetzlaff seine Ausstellung humorvoll als „eine blöde Idee“ an. Die Citymanagerin holte die Genehmigung des Gebäudeeigentümers ein und machte die Umsetzung dieser „schönen Idee“ möglich.