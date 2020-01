Nordenham Gibt es im Stadtgebiet Möglichkeiten für neue Energieprojekte? „Ja in Nordenham gibt es total viel Potenzial.“ Das sagt Professor Dr. Carsten Fichter.

Hochschule Bremerhaven

Der Ingenieur hat eine Professur für Windenergietechnik, Energiewirtschaft und Speicherung an der Hochschule Bremerhaven. Zudem hat er ein eigenes Unternehmen mit Sitz in Ovelgönne: die Beratungsfirma EnergieSynergie. Sie hat von der städtischen Wirtschaftsförderung den Auftrag erhalten, Empfehlungen zur Umsetzung möglicher Energieprojekte in Nordenham zu erarbeiten.

Insgesamt 35 Ideen hat Carsten Fichter entwickelt. Bürgermeister Carsten Seyfarth empfiehlt, sieben davon näher ins Visier zu nehmen. Zwar werde ihre Realisierung Geld kosten und die Finanznot der Stadt sei groß, aber es gebe auch Möglichkeiten, Fördergelder zu beantragen, so die Einschätzung des Bürgermeisters. Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrates hat sich für weitere Beratungen ausgesprochen.

582 Anlagen

Der Wissenschaftler schlägt unter anderem zusätzliche Solaranlagen auf Wohnhäusern sowie Gewerbe- und Industrieflächen im Stadtgebiet vor. Gegenwärtig gibt es mehr als 582 Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Wohn- und Firmengebäuden.

Der Anteil daraus erzeugter Energie am jährlichen Energieverbrauch in Nordenham beträgt – bezogen auf Endverbraucher – 35,3 Prozent. Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil bei nur 8,5 Prozent. Trotzdem plädiert Carsten Fichter dafür, das Ausbaupotenzial in Nordenham auszuschöpfen. Es gebe etwa 8000 Wohngebäude-Dächer im Stadtgebiet. Zu empfehlen sei ein Solarkataster nach den Vorbildern in Bremerhaven und Osnabrück.

Stark punkten könne die Stadt auch mit der Tatsache, dass sich in Blexen der viertgrößte Untertagespeicher für Rohöl und Benzin in Deutschland befindet.

Die Kavernen waren im Besitz des Energiekonzerns Wintershall und gehören seit 1. Januar 2019 der Strategic Storage GmbH – einer Gesellschaft, die sich zu 100 Prozent im Besitz des britischen Infrastrukturinvestors iCON Infrastructure befindet.

Professor Carsten Fichter hält für möglich, hier E-Fuelszu speichern – das sind synthetische Kraftstoffe, die mittels Strom aus Wasser und Kohlendioxid (CO2) hergestellt werden. Als Beispiele nennt Carsten Fichter Methanol und GtL, das seiner Einschätzung nach beim ehemaligen Kernkraftwerk in Kleinensiel produziert werden könnte.

Nur 26 E-Autos

In Nordenham gebe es Halter von 14 800 Personenwagen. Nur 26 seien Elektroautos, 108 Hybridfahrzeuge. Von 995 Lastwagen im Stadtgebiet seien lediglich sechs Elektrofahrzeuge. Zu empfehlen sei, mehr E-Ladesäulen im Stadtgebiet zu installieren, um Elektromobilität zu fördern. Auch sollte die Stadtverwaltung ihren Fuhrpark auf E-Fahrzeuge umrüsten.

Ein tolles Projekt gebe es auf dem Gelände der städtischen Kläranlage. Künftig könne hier Brauchwasser für Industriebetriebe gewonnen und so die Trinkwasserversorgung entlastet werden.

Zum Hintergrund. Es handelt sich um ein dreijähriges Pilotprojekt zum Wasser-Recycling. Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) arbeit dabei in einer Versuchsanlage auf der Kläranlage der Stadt Nordenham mit Partnern zusammen.

Inwieweit das Wasser entsprechend den unterschiedlichen Ansprüchen von Industrie- und Gewerbebetrieben aufbereitet werden kann und was das kostet, wird in der Pilotanlage genau untersucht.

Forschung in Einswarden

Für das Technologiezen-trum in Einswarden sieht der Wissenschaftler neue Perspektiven in Anwender-Forschung über grüne Gase und Energiewirtschaft. Konkret könnte es um Speicherung grüner Gase in der Kavernenanlage in Blexen gehen.

Hinsichtlich der zurzeit neun Windenergieanlagen im Stadtgebiet empfiehlt Carsten Fichter, die alten durch neue, leistungsfähigere Windkraftanlagen zu ersetzen. Weiterer Vorschlag: Abwärme der Hüttenbetriebe und von Kronos Titan könnte zur Wärmeversorgung von Premium Aerotec genutzt werden.