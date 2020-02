Nordenham Melanie Koch tritt im März offiziell die Nachfolge von Stadtgärtner Harald Unland an. Doch schon jetzt ist die 45-Jährige in der Verwaltung der Stadt Nordenham anzutreffen. Sie hat ihre Arbeit bereits am 1. Dezember aufgenommen und wird derzeit von Harald Unland eingearbeitet. „In den drei Monaten versuche ich, so viel von ihm zu lernen, wie ich kann“, sagt Melanie Koch, „mit 30 Jahren Erfahrung kennt Herr Unland die Stadt natürlich in- und auswendig.“

Melanie Koch kommt aus Loxstedt auf der anderen Weserseite. Dort ist ihre Familie fest verwurzelt. „Aber durch den Wesertunnel ist das kein Problem“, sagt sie. Und die Landschaft rund um Loxstedt sei der in der Wesermarsch sehr ähnlich. „Wir haben auch Deiche, Wiesen und Wind“, sagt sie mit Blick auf das Sturmtief, das gerade erst über die Wesermarsch gefegt ist.

Neue Herausforderung

Sie habe noch einmal eine neue Herausforderung gesucht, erläutert Melanie Koch, warum sie sich für die Stelle als Stadtgärtnerin in Nordenham beworben hat. Denn in der Verwaltung hat sie noch nie gearbeitet. Dafür kennt sie sich aber in der Materie Garten und Landschaft bestens aus.

Melanie Koch absolvierte zunächst eine Ausbildung als Landschaftsgärtnerin und arbeitete auch einige Jahre in diesem Beruf in ihrem Lehrbetrieb in Dorum nahe Cuxhaven. Sie besuchte die Meisterschule und ließ sich anschließend auch zur staatlich geprüften Betriebswirtin ausbilden. In Bremen arbeitete Melanie Koch einige Jahre als Bauleiterin im Garten- und Landschaftsbau, bevor sie es nach der Geburt ihrer beiden Kinder beruflich etwas ruhiger angehen ließ.

2009 ging sie zurück in den Beruf und fing wieder bei ihrem ehemaligen Ausbildungsbetrieb in Dorum an.

In Nordenham wolle sie vor allem den Naturschutz vorantreiben und der Bevölkerung die große Bedeutung von grünen Inseln auch in der Stadt näher bringen. „Das Bewusstsein, dass wir mehr Grün brauchen, ist bei den Menschen auch durch die ,Fridays for Future’-Bewegung schon angekommen. Das möchte ich gerne weiter fördern“, beschreibt sie den Schwerpunkt, den sie sich für ihre Arbeit in Nordenham gesetzt hat.

Als Stadtgärtnerin ist sie für die öffentlichen Grünanlagen zuständig. Sie muss zum Beispiel den Zustand von Bäumen beurteilen und Baumpflegemaßnahmen ergreifen. Auch wenn Anwohner der Meinung sind, es würden zu viele Blätter durch einen städtischen Baum auf das Privatgrundstück geweht oder ein Baum nehme zu viel Licht, ist die Stadtgärtnerin gefragt.

Dass sie es dabei nicht immer allen Recht machen könne, sei für sie eine der größten Herausforderungen, sagt sie. Wenn ein Baum zum Beispiel zur Gefahr für den Straßenverkehr wird, muss sie entscheiden, ob er gefällt werden muss oder andere Maßnahmen in Betracht kommen. Vor allem bei sehr alten Bäumen können die Bürger eine Fällung oft nicht nachvollziehen.

Kompromisse finden

„Manchmal geht es eben nicht anders. Wir können nicht alle glücklich machen“, sagt Melanie Koch. „aber vielleicht kann man gemeinsam überzeugende Kompromisse finden.“ Letztlich sei die Verwaltung an einen gesetzlichen Rahmen gebunden, in dem gehandelt werden kann und muss.

Auch die von der Stadt vorgegebenen finanziellen Mittel hat sie in ihrer Arbeit natürlich berücksichtigen. „Wenn man etwas verändern will, ist es oft ein langwieriger Prozess. Aber irgendwo muss man anfangen“, sagt Melanie Koch.

Als Stadtgärtnerin wird sie eng mit den Beschäftigten des Nordenhamer Bauhofes zusammenarbeiten. „Der Bauhof ist für die Unterhaltungspflege zuständig. Es nützt also nichts, wenn wir etwas Großes planen, was die Bauhofmitarbeiter anschließend in der Pflege aber gar nicht leisten können“, ist sich die 45-Jährige bewusst.