Nordenham Orientalische Spezialitäten, vor allem aus der Türkei, frisches Obst und Gemüse und frische Backwaren: All das und mehr gibt es ab Donnerstag, 2. Januar, mitten in der Innenstadt. An der Marktstraße 8 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Geschäftsstelle von Nordenham Marketing & Touristik (NMT) eröffnet Hüseyin Yilmaz sein neues Geschäft mit dem Namen Adana Market.

In den vergangenen Wochen war der 44-Jährige damit beschäftigt, den Laden am Südrand des Marktplatzes auf Vordermann zu bringen. Er ist 210 Quadratmeter groß und stand einige Zeit leer. Zuletzt waren hier eine Polsterei und eine Änderungsschneiderei untergebracht.

Der neue Laden ist komplett neu gefliest. Die Wände sind neu gestrichen. Ein Großteil der Regale ist bereits eingeräumt. In den wenigen Tagen, die noch bis zur Eröffnung bleiben, erwartet Hüseyin Yilmaz weitere Lieferungen. Und am frühen Morgen des 2. Januar geht’s zum Großmarkt nach Bremen, wo die Händler aus der Region frisches Obst und Gemüse einkaufen. Diese Tour steht täglich auf dem Programm. Auch die türkischen Backwaren, zum Beispiel Sesamringe und Fladenbrot, sollen täglich frisch angeboten werden. Ansonsten gibt’s alles, was die Kunden von einem türkischen Lebensmittelgeschäft erwarten – natürlich auch Schafskäse, eingelegte Antipasti, Sucuk, rote Linsen, Kichererbsen und mehr. Hüseyin Yilmaz will darüber hinaus noch eine Ecke einrichten, in der seine Kunden einen Kaffee zum Mitnehmen bekommen.

„Ich hatte schon immer mit Lebensmitteln und Menschen zu tun“, sagt Hüseyin Yilmaz, der seit über 30 Jahren in Nordenham lebt. Bisher hat der 44-Jährige gelernte Hotel- und Restaurantfachmann in der Gastronomie gearbeitet. Er hat unter anderem bei Center Parcs in Tossens gekocht. Er hat auch schon eigene Restaurants betrieben. Seine Schwester hat in der Fußgängerzone die Pizzeria Prego aufgemacht.

Den Laden am Marktplatz will Hüseyin Yilmaz gemeinsam mit seiner Frau Neslihan und weiteren Angestellten betreiben. „Ich glaube, wir können mit dem Geschäft eine Lücke in Nordenham schließen“, sagt der 44-Jährige.